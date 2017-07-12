Деликатную проблему человечества решили в рамках маркетинговой акции производителя туалетной бумаги



Соцсети

«Приспичило», а поблизости нет ресторанов фастфуда с бесплатными туалетами? Проблему всего человечества решил запуск сервиса Charming Van-GO. Передвижной WC в Нью-Йорке действовал в рамках рекламной кампании производителя туалетной бумаги, рассказывает Mashable.

Передвижная комната для личных нужд по требованию – по сути тот же Uber, но вместо такси по вашему требованию на любой адрес подъезжает грузовичок со встроенной ванной комнатой, где приятно справить нужду в чистоте. К тому же, на месте всегда под рукой чистые салфетки.

Чтобы заказать туалет по вызову, жители Нью-йорка должны зайти на сайт CharmingVanGO.ru, вписать имя, возраст, номер телефона и адрес местоположения. Компания обещает, что заказавший сервис, получит облегчение в считанные минуты.

Маркетинг рождает идеи для жизни. Акция длилась всего два дня, но подобная идея, наверняка, прижилась бы не только в Нью-Йорке, но и в любом большом городе. Тема-то актуальная.