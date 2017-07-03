Елена Константинова и Кирилл Туник теперь отвечают за оффлайн коммуникации в «Калашникове»



Елена Константинова. Фото: Facebook София Иванова

Руководитель оффлайн маркетинга Rambler&Co Елена Константинова и ее заместитель Кирилл Туник покинули компанию, сообщил на своей странице в Facebook заместитель генерального директора Rambler&Co Дмитрий Сергеев.

Они присоединились к команде маркетинга и PR концерна «Калашников» и будут развивать оффлайн коммуникации, написала на своей странице в Facebook директор по внешним коммуникациям компании София Иванова.

«По сути, это продолжение шагов, уже предпринятых компанией ранее, мы активно идем в гражданский сектор, и Елена продолжит эту тенденцию, подкрепив стыковку между оффлайном и digital», — прокомментировала назначение София Иванова.

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. Концерн является флагманом отечественной стрелковой отрасли, на его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран.

Группа компаний Rambler&Co объединяет: «Рамблер», «Афиша», Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат», LiveJournal, Letidor, Motor, Begun, Price.ru, UCS и другие площадки и сервисы. Месячная аудитория площадок холдинга составляет 42 млн. человек (TNS Web Index с учетом мобильной аудитории).