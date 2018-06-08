Компания Shift планирует взыскать с корпорации 200 тысяч долларов

Руководители стартапа Shift планируют подать в суд на компанию Apple за неправомерное использование её фирменного логотипа, сообщает The Sun.

Один из представителей организации заявил, что логотип новой функции Apple Shortcuts напоминает их эмблему как цветом, так и своеобразной восьмеркой. В компании не верят в случайное сходство и требуют у Apple выплатить 200 тыс. долларов за нарушение авторских прав.

Представители стартапа не настаивают на том, чтобы Apple отказалась от логотипа, но взамен хотят получить денежную компенсацию. По их словам, создание нового лого обойдется примерно в 300 — 1300 долларов, остальные деньги пойдут на покрытие репутационных издержек.

«Невероятно, что такой бренд, как Apple, решился украсть наш логотип», — заявил представитель Shift. В Apple пока никак не отреагировали на обвинение.

Эксперты уверены, что сходство между логотипами минимальное, а максимальная стоимость такого логотипа — тысяча долларов.

Напомним, презентация функции Apple Shortcuts («Ярлыки») со своим логотипом прошла 4 июня. С ее помощью можно привязать к командам для Siri готовые сценарии.