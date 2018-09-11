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«МаксимаТелеком» запустила игровую рекламу в сетях публичного Wi-Fi

11.09.2018 в 16:45

Новый формат уже протестировала KFC

Depositphotos

Оператор публичных Wi-Fi-сетей «МаксимаТелеком» запускает новый рекламный формат — мобильные игры. Первым рекламодателем, протестировавшим спецспроект в сети Московского метрополитена, стала компания Yum! Brands от KFC.

Игра «Метро Град!» построена на механике «Три в ряд». Цель игры в том, чтобы собирать по три и более элемента в вертикальные или горизонтальные линии. В ходе игры пользователь набирает баллы, которые может обменять на блюда в ресторанах KFC, такие как хот-дог, байтс или баскеты. Проект реализован отделом спецпроектов «МаксимаТелеком», её партнером компанией MediaForce, а также коммуникационными агентствами Vizeum и The Story Lab.

«Мы всегда готовы к экспериментальной рекламе и с удовольствием пробуем самые разные жанры и форматы. С учетом растущего интереса к мобильным играм мы решили геймифицировать нашу промо-кампанию, используя не только вовлекающий эффект рекламы, но и законное вознаграждение в случае победы пользователя. Таким образом, все в выигрыше: чем дольше пользователь играет, тем больше он получает баллов, которые сможет впоследствии обменять на фирменное блюдо KFC», — отметил Даниэль Рубиновски, директор по маркетингу продаж Yum! Brands (KFC).

«Сеть Wi-Fi в метро традиционно была одним из самых эффективных каналов имиджевой рекламы из-за высокого показателя viewability. Однако опыт проведения спецпроектов в сети MT_FREE также показывает высокий уровень вовлеченности пользователей и коммерческого эффекта для рекламодателя. Именно поэтому мы расширяем спектр используемых механик, в числе которых теперь и мобильные игры», — отметил Артем Пуликов, директор интернет-бизнеса «МаксимаТелеком».

KFC МаксимаТелеком Wi-Fi
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