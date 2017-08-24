Мужчина, женщина и роскошный бургер

Рекламное агентство Leo Burnett спародировало типичную рекламу духов в новом ролике для сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Красивая женщина в дорогом платье мечтает о нем – о бургере, конечно. Героиню преследует мужчина с фотоаппаратом, но таинственный незнакомец ее мало интересует. Она думает только о хрустящем салате.

Рекламируемый бургер продвигается как блюдо для гурманов из специальной серии The Signature Collection. В ролике собрано все, что мы привыкли видеть в рекламе духов: красивые и бегущие куда-то герои, роскошная обстановка и драматизм. Кампания была разработана для Великобритании. Упаковку для бургеров из серии The Signature Collection разработал модный дизайнер Джулиан Макдональд. Упаковка напоминает инкрустированную золотом шкатулку для драгоценностей в стиле барокко.

«Мы очень гордимся нашей кампанией для The Signature Collection, премиальной серии бургеров «Макдоналдс». У «Ежедневной роскоши» был очень понятный бриф, и эта кампания получилась не только с налетом роскоши, но также полной остроумия и обаяния, свойственных бренду «Макдоналдс». Этот баланс был аккуратно соблюден замечательным режиссером Ги Мэнворингом», - рассказал креативный директор Leo Burnett Питер Хэйс.