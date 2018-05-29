Докладчики поделятся своими профессиональными секретами по получению максимальной прибыли при соблюдении разумных рисков

06 июня 2018 года Академия CryptoAge и отраслевая платформа CryptoClubCom приглашает своих друзей и выпускников, активных майнеров и всех, кто интересуется увеличением дохода, инвестициями, торговлей и прибыльными стратегиями на рынках криптовалют, на весеннюю конференцию «Майнинг&Трейдинг», которая пройдет в конференц-зале ЦОД «Медная фольга».

Тема конференции:

«Майнинг & Трейдинг — профессиональный подход к новым финтех инструментам».Докладчики поделятся своими профессиональными секретами по получению максимальной прибыли при соблюдении разумных рисков. Будут представлены новые технологические решения мирового уровня в области майнинга и торговли криптовалютными активами. Также в рамках мероприятия будет обсуждаться текущее и планируемое регулирование новой отрасли в РФ и за рубежом.

Участники мероприятия:

Конференция проводится для частных предпринимателей, блокчейн-энтузиастов, майнеров и трейдеров и людей, интересующихся новыми финансовыми и информационными технологиями, способными навсегда изменить экономический уклад.

Более 120 делегатов

Поддержка ведущих отраслевых информационных изданий и объединений

Акцент на быстро меняющиеся правила регулирования отрасли

Насыщенная интеллектуальная программа, мастер-классы, блиц-дискуссии с экспертами

Отличные возможности для нетворкинга в рамках вечерней программы

Дата и место проведения, условия участия:

06 июня 2018 года в Москве, среда в 11:00 в конференц-зале ЦОД «Медная фольга» на м. Нагорная по адресу: Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 1. Для представителей компаний, являющихся участниками отрасли, специальная стоимость участия в конференции: 1180 рублей (включая НДС 180 рублей) за одного участника.

М&Т-Пати:

Сразу после конференции для участников конференции состоится afterparty за кружкой пива в биллиардном клубе в том же здании для обсуждения вопросов в непринужденной обстановке.

Регистрация участников: Подать заявку на участие в конференции можно на сайте или по электронной почте: mtconfadm@gmail.com.

При регистрации просим Вас указать следующие данные:

Фамилия, Имя, Отчество

e-mail и контактный телефон участника

Название организации и должность

Информация о мероприятии постоянно обновляется на сайте, обсудить и задать вопросы можно в социальной сети FB.

Администратор конференции: Михаил Ряполов +7 977 401−2466, mtconfadm@gmail.com Координатор содержания: Вадим Вахрушин +7 903 724−5732, vakhrushinv@gmail.com