06 июня 2018 года Академия CryptoAge и отраслевая платформа CryptoClubCom приглашает своих друзей и выпускников, активных майнеров и всех, кто интересуется увеличением дохода, инвестициями, торговлей и прибыльными стратегиями на рынках криптовалют, на весеннюю конференцию «Майнинг&Трейдинг», которая пройдет в конференц-зале ЦОД «Медная фольга».
Тема конференции:
«Майнинг & Трейдинг — профессиональный подход к новым финтех инструментам».Докладчики поделятся своими профессиональными секретами по получению максимальной прибыли при соблюдении разумных рисков. Будут представлены новые технологические решения мирового уровня в области майнинга и торговли криптовалютными активами. Также в рамках мероприятия будет обсуждаться текущее и планируемое регулирование новой отрасли в РФ и за рубежом.
Участники мероприятия:
Конференция проводится для частных предпринимателей, блокчейн-энтузиастов, майнеров и трейдеров и людей, интересующихся новыми финансовыми и информационными технологиями, способными навсегда изменить экономический уклад.
- Более 120 делегатов
- Поддержка ведущих отраслевых информационных изданий и объединений
- Акцент на быстро меняющиеся правила регулирования отрасли
- Насыщенная интеллектуальная программа, мастер-классы, блиц-дискуссии с экспертами
- Отличные возможности для нетворкинга в рамках вечерней программы
Дата и место проведения, условия участия:
06 июня 2018 года в Москве, среда в 11:00 в конференц-зале ЦОД «Медная фольга» на м. Нагорная по адресу: Москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 1. Для представителей компаний, являющихся участниками отрасли, специальная стоимость участия в конференции: 1180 рублей (включая НДС 180 рублей) за одного участника.
М&Т-Пати:
Сразу после конференции для участников конференции состоится afterparty за кружкой пива в биллиардном клубе в том же здании для обсуждения вопросов в непринужденной обстановке.
Регистрация участников: Подать заявку на участие в конференции можно на сайте или по электронной почте: mtconfadm@gmail.com.
При регистрации просим Вас указать следующие данные:
- Фамилия, Имя, Отчество
- e-mail и контактный телефон участника
- Название организации и должность
Информация о мероприятии постоянно обновляется на сайте, обсудить и задать вопросы можно в социальной сети FB.
Администратор конференции: Михаил Ряполов +7 977 401−2466, mtconfadm@gmail.com Координатор содержания: Вадим Вахрушин +7 903 724−5732, vakhrushinv@gmail.com