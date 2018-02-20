Лучшие разработчики получат финансовую и экспертную поддержку, доступ к инновационным технологиям в области информационной безопасности

Игровое подразделение Mail.Ru Games Ventures и компания Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве в области поддержки игровых студий по всему миру.

В рамках соглашения компании будут предоставлять технологический консалтинг, поддержку, маркетинг, аналитику, а также финансирование наиболее перспективных проектов. Инвестиции будут предложены на конкурсной основе как молодым командам, так и сформировавшимся студиям для запуска или масштабирования проектов.

Помимо финансирования, разработчики получат экспертную поддержку, доступ к аналитическим и маркетинговым инструментам, инновационным технологиям в области информационной безопасности, а также различным игровым сервисам и маркетплейсам Mail.Ru Group. Epic Games будет консультировать команды по технологическим аспектам разработки игр, в том числе — по использованию движка Unreal Engine.

«Мы с Epic Games объединили усилия, чтобы у разработчиков по всему миру было еще больше возможностей для создания интересных и качественных проектов. Сегодня рынок меняется с беспрецедентной скоростью и становится все более конкурентным. Вместе с командой Epic Games мы будем поддерживать амбициозные команды, чьи идеи могут изменить будущее индустрии», – прокомментировал сотрудничество Илья Карпинский, директор Mail.Ru Games Ventures.

«Наша цель – помогать разработчикам развивать свои конкурентные преимущества. Для этого мы не только открываем студиям доступ к Unreal Engine и другим нашим технологиям, но и разрабатываем различные стратегические программы и сотрудничества, которые помогают студиям достигать бизнес-целей. Мы рады, что нашим партнером стало Mail.Ru Games Ventures. Это сотрудничество откроет разработчикам дополнительные финансовые возможности для создания фантастических игр на движке Unreal Engine», – сообщил Майк Гэмбл, глава европейского отделения Epic Games.

Кроме того, компании планируют развивать образовательные проекты и мероприятия для развития глобального игрового сообщества, профессиональных дискуссий, обмена опытом и лучших практик в создании игр.