На ресурсах IT-компании можно автоматически настраивать прокси в Telegram

Mail.Ru Group запустила свои прокси-серверы для обхода блокировок. Ссылки опубликованы на странице компании во «ВКонтакте».

Отмечается, что прокси нужны «для стабильного доступа к вашим любимым сервисам». При этом ссылки имеют специальный вид для автоматической настройки прокси в мессенджере Telegram. Все три сервера, предложенные Mail.Ru Group, находятся в Амстердаме.

Однако, по мнению некоторых экспертов, опрошенных РБК, с этих же IP-адресов осуществлялось «сканирование» Telegram для поиска других прокси-серверов, после чего они блокировались Роскомнадзором. В Mail.Ru Group отрицают пособничество регулятору и заявляют, что этой «активностью» с IP-адресов компании занимался некий клиент, который впоследствии был заблокирован.

Напомним, вчера в реестр запрещенных сайтов попали IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Роскомнадзор пояснил, что попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы систем, сейчас ресурсы свободны от блокировки.