Участники будут предсказывать отклик аудитории на интернет-опросы

Mail.Ru Group запускает новый чемпионат по машинному обучению на платформе ML BootCamp. C помощью машинного обучения участники чемпионата будут создавать алгоритмы для предсказания отклика аудитории на интернет-опросы. Такие прогнозы позволяют максимально эффективно планировать исследования: точно таргетировать опросы, прогнозировать целевой охват, оценивать затраты на исследования в целом и стоимость контакта, сообщили в компании.

Участники чемпионата получат условия задачи и обезличенные результаты реального маркетингового опроса, в котором часть аудитории прошла анкетирование полностью и корректно, другая часть завершила опрос частично, с ошибками или совсем отказалась от участия. Участникам нужно проанализировать массив данных и с помощью известных им методов машинного обучения предсказать поведение разных групп респондентов. Участники, которые предложат наиболее интересные решения, смогут стать специалистами по Data Science в Mail.Ru Group.

Ежегодно Mail.Ru Group проводит несколько крупных чемпионатов: соревнования для программистов Russian Code Cup и VK Cup, чемпионат по программированию искусственного интеллекта Russian AI Cup, конкурс дизайнеров, разработчиков и проектировщиков интерфейсов Russian Design Cup, чемпионат по машинному обучению и анализу данных ML BootCamp. Число участников соревнований уже превысило 150 000 человек. В 2016 году совместно с МГТУ и МФТИ компания запустила олимпиаду по информатике для школьников — Технокубок.