Компания отчиталась за первый квартал 2018 года

Выручка Mail.Ru Group в первом квартале 2018 года увеличилась на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,5 млрд руб, при этом чистая прибыль упала на 32,2% до 2,4 млрд руб. Выручка от рекламы в первом квартале (с учетом ESforce) росла значительно быстрее рынка — на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6 555 млн руб, следует из финансовой отчётности компании за первый квартал 2018 года.

Показатель EBITDA в первом квартале снизился на 20,1% и составил около 4 млрд руб, однако компания сохранила годовой прогноз по выручке и по EBITDA на ранее заявленном уровне: в холдинге ожидают, что выручка вырастет на 23−28%, до 68,6−71,4 млрд руб., а показатель EBITDA составит 21−22 млрд руб.

Рекламная выручка холдинга в отчетном периоде значительно выросла и составила более 6,5 млрд руб. Выручка «ВКонтакте» превысила 4,2 млрд руб., увеличившись на 60,3%, а игровое направление принесло Mail.Ru Group более 5 млрд руб. (рост на 28,5%).

«Мы продолжаем активно развивать наши новые проекты, особенно в области O2O: в первом квартале их доля в объеме продаж продолжала расти», — сообщили в компании.

Выручка от других сервисов, в число которых входят Delivery Club, интегрированная с ним ZakaZaka, «Юла» и Pandao, выросла более чем вдвое — на 119,8% — и превысила 1 млрд руб. Главная задача сервисов — привлечение и удержание аудитории, поэтому в Mail.Ru Group заостряют внимание на успехах интернет-ресурсов прежде всего в этой области. Так, пользовательская база онлайн-классифайда «Юла» достигла 25 млн активных пользователей в месяц, Pandao — 6 млн активных пользователей.