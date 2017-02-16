Рекламодатели смогут в реальном времени узнавать о сезоне цветения на конкретной территории



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В прошлом году Mail.Ru Group запустила триггерную платформу, которая определяет оптимальный момент для запуска рекламы лекарственных препаратов. Сегодня компания сообщила о старте работы триггера по аллергии.

Триггер позволяет настроить показы рекламы лекарственных препаратов, сопутствующих товаров и услуг таким образом, чтобы кампания совпадала с сезоном цветения на конкретной территории.

Специально созданные математические модели позволяют установить время начала сезона аллергии в каждом отдельно взятом регионе. Они учитывают статистику посещений проекта Здоровье Mail.Ru — в частности, разделов сайта, которые прямо или косвенно связаны с аллергией, а также базу данных о погодных условиях в каждом регионе страны, накопленную Погодой Mail.Ru.

Таким образом, модели определяют начало периода цветения трех десятков растений; среди них такие распространенные аллергены, как береза, дуб, липа, каштан, амброзия, полынь и др. Например, они точно будут знать, когда в Краснодарском крае зацветет береза, и как только начнется цветение, сработает триггер, после чего будет автоматически запущен показ рекламы средств от аллергии для жители этого региона.

Триггер по аллергии — уже второй продукт платформы для категории «фармацевтика». В прошлом году компания представила триггер по гриппу и ОРВИ. Первым рекламодателем, который опробовал новую систему, стал Reckitt Benckiser. Он запустил кампанию в поддержку бренда Strepsils на основе мониторинга заболеваемости пользователей простудными заболеваниями.