Стратегическое партнерство будет направлено на популяризацию киберспорта

Игровое направление Mail.Ru Group и Федерация компьютерного спорта России заключили соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие киберспортивной инфраструктуры в России и популяризацию соревновательного гейминга, говорится в сообщении Mail.ru Group.

Партнеры объединят усилия, чтобы уровень проведения и освещения турниров соответствовал уровню главных международных соревнований. Так, ФКС России поэтапно переведет свои киберспортивные состязания на турнирную платформу Киберспорт Mail.Ru. Игровое направление Mail.Ru Group обеспечит информационную поддержку проводимых киберспортивных турниров.

Онлайн-трансляции турниров будут эксклюзивно доступны пользователям крупнейших русскоязычных социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», так как их аудитория все больше интересуется киберспортом. В дальнейшем соцсети смогут привлекать экспертов Киберспортивного направления Mail.Ru Group и ФКС России для организации собственных турниров.

Также партнеры намерены совместно создавать условия, которые позволят развивать локальные игры как киберспортивные дисциплины. Сейчас Игровое направление Mail.Ru Group оперирует онлайн-шутер Warface от Crytek в странах СНГ, а компания My.com, которая принадлежит Mail.Ru Group, издает игру в Северной Америке и Европе. Подразделение уже 3 года проводит регулярные киберспортивные турниры и крупные сезонные соревнования Warface Open Cup.

Федерация компьютерного спорта России проводит самые массовые в РФ киберспортивные соревнования, такие как Кубок России по киберспорту и Всероссийскую киберспортивную студенческую лигу. В 2018 планируется проведение первого официального Чемпионата России по компьютерному спорту.

Сотрудничество ФКС России и Игрового направления Mail.Ru Group позволит участникам турниров соревноваться на удобной и понятной платформе, а миллионам зрителей — наблюдать за главными киберспортивными турнирами страны в привычных для них социальных сетях.