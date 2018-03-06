Эксперты же сомневаются в эффективности повсеместного информирования

По просьбе Центризбиркома к борьбе за явку избирателей на президентские выборы подключились магазины, бензозаправки, банки, кинотеатры и общественный транспорт, сообщают «Ведомости».

Одной из первых информировать избирателей начала розничная сеть «Магнит»: на ее чеках появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах магазинов продают пакеты с логотипом кампании. В компании пояснили, что это их личная инициатива, «чтобы жители могли проявить свою гражданскую позицию». «Чеки являются одной из доступных форм оповещения и позволяют проинформировать значительную часть населения», — сообщили в сети.

Сбербанк традиционно проводит информкампании, приуроченные к важным государственным датам, сообщили в его пресс-службе. «Сбербанк-онлайн» и сайт Сбербанка рекламируют сайт «Госуслуги», предлагая выбрать участок для голосования. На выборы приглашают и банкоматы «ВТБ 24».

О выборах напоминают чеки на автозаправках ООО «Лукойл-центрнефтепродукт» и табло электронного заказа сети Burger King, а в сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами.

Информируют избирателей московские вокзалы и метрополитен — так, логотип выборов появился на одноразовых билетах в метро и загружается при подключении к Wifi. Sms с информацией о выборах начали рассылать сотовые операторы.

Представитель ГК «Протек» рассказал, что ее компании безвозмездно размещают предоставляемые ЦИК баннеры, плакаты и ролики: «Это наш гражданский долг как социально ответственной компании».

По словам представителя аэропорта «Внуково», информировать о выборах пассажиров и сотрудников планируется с помощью рассылки и информации на сайте, финансовые затраты на это не предусмотрены. На территории аэропорта также будет работать избирательный участок. Участок откроют и в «Домодедово».

Официально за активность избирателей отвечает ЦИК: в декабре он распределил 17,7 млрд руб., выделенных на проведение выборов, из них на информирование избирателей приходится 770 млн руб. Соглашения о взаимодействии в вопросах информирования избирателей комиссия заключила с «Роскосмосом», Торгово-промышленной палатой, фармдистрибутором ГК «Протек», ФГУП «Почта России», Сбербанком, Ростуризмом. С РЖД подписано соглашение об открытии избирательных участков на 38 вокзалах.

По словам представителя ЦИК Юлии Фелониной, в этом году ЦИК проводит беспрецедентную кампанию по информированию и в комиссии «рады, что многие партнеры помогают, в кампании по информированию принял участие социально активный бизнес». ЦИК не оплачивает рассылку sms, а информационно-разъяснительная концепция ЦИК по информированию о выборах не включала в себя информирование на кассовых чеках, сообщила она.

Эксперты сомневаются в эффективности повсеместного информирования. По мнению политтехнолога Андрея Колядина, такого масштаба, как в этом году, никогда не было. Информированность избирателей в большинстве регионов достигла 99,7%. Однако подобная назойливость со стороны ЦИК может раздражать.

Переизбыток наружной агитации и напоминаний вряд ли повысит явку, считает другой эксперт. По его словам, участие в выборах — это символический поступок, и к повышению явки ведет осознание значимости своего голоса.