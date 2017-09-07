Первый федеральный оператор имиджевой рекламы Maer Group усиливает лидирующие позиции в digital-OOH сегменте

По данным АКАР, объём российского рынка наружной рекламы в первом полугодии 2017 г. составил более 21 млрд руб., что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В рамках всероссийского digital-OOH (DOOH) проекта в сентябре текущего года Maer Group ввёл в эксплуатацию новый медиафасад в Нижнем Новгороде. Тем самым федеральная сеть оператора усилена за счет одного из самых востребованных рекламодателей региона.

На данный момент компания установила 13 медиафасадов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Сочи и Новосибирске. Цифровые конструкции являются эффективным рекламным инструментом и позволяют реализовывать современные интерактивные решения.

Медиафасад в Нижнем Новгороде располагается в деловой части города – на Комсомольской площади. Круговое движение и высокая плотность трафика в этом месте обеспечивают максимально широкий угол обзора рекламоносителя и более длительное время взаимодействия с контентом.

«Следуя за новыми технологическими возможностями, наша компания нацелена на максимально полное удовлетворение потребностей клиентов. Развитие федеральной сети цифровых носителей крупного формата позволит реализовать амбиционные цели, поставленные перед компанией, и укрепит наши позиции в качестве лидера DOOH-отрасли России», – комментирует владелец Maer Group Константин Майор.

Аналитики консалтинговой компании PwC в своей оценке рынка наружной рекламы указывают, что проведение в Нижнем Новгороде Чемпионата мира по футболу в 2018 году обеспечит существенный рост выручки от наружной рекламы. Примерно такая же ситуация была и в 2014 году, когда в России проходили Олимпийские игры.

«Ожидается, что эффект от Чемпионата мира по футболу окажется еще более существенным. В отличие от зимних Олимпийских игр, которые были сконцентрированы главным образом в Сочи, для Чемпионата мира по футболу проводится модернизация объектов и транспортной инфраструктуры (особенно аэропортов) по всей стране», – говорится в отчете PwC.

Maer Group предоставляет клиентам возможность проведения outdoor-кампаний на 800 поверхностях крупного формата общей площадью 300 тыс. кв. м, размещенных в 40 российских регионах

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