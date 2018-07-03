Тендер выиграло digital performance агентство iProspect Russia

Digital performance агентство iProspect Russia стало победителем тендера на комплексное оказание услуг по performance marketing для «М.Видео», продлив тем самым начатое ранее сотрудничество.

Компания iProspect как победитель тендера будет отвечать за разработку тактики и стратегии продвижения «М.Видео» в интернете, а также займется размещением контекстной, мобильной и видео-рекламы (OLV), планированием, размещением и управлением рекламными материалами ритейлера в CPA-сетях.

В рамках тендера «М.Видео» рассматривала не только стоимостные предложения потенциальных партнёров, но и возможные рекламные стратегии с учётом бизнес-задач компании, а также результативность тестовых проектов. Контракт с iProspect заключён на 2 года.