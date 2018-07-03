Digital performance агентство iProspect Russia стало победителем тендера на комплексное оказание услуг по performance marketing для «М.Видео», продлив тем самым начатое ранее сотрудничество.
Компания iProspect как победитель тендера будет отвечать за разработку тактики и стратегии продвижения «М.Видео» в интернете, а также займется размещением контекстной, мобильной и видео-рекламы (OLV), планированием, размещением и управлением рекламными материалами ритейлера в CPA-сетях.
В рамках тендера «М.Видео» рассматривала не только стоимостные предложения потенциальных партнёров, но и возможные рекламные стратегии с учётом бизнес-задач компании, а также результативность тестовых проектов. Контракт с iProspect заключён на 2 года.
Андрей Крисюк, Генеральный директор iProspect Russia:
Возможность продолжить плодотворное сотрудничество и совместное путешествие по digital-просторам Рунета вместе с коллегами из «М.Видео» — для нас большая радость и честь. Считаю, что наш профессиональный союз с «М.Видео» однозначно можно считать бенчмарком для всей индустрии, так как на протяжении пяти лет кропотливой работы бок о бок, мы смогли заслужить столь ценное для нас доверие и полноценно интегрироваться в многие бизнес-процессы на стороне «М.Видео», тем самым став не просто рекламным агентством, а полноценным партнером крупнейшего ритейлера электроники России.