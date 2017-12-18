Компания «М.Видео, крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники, запускает новогоднюю кампанию, основным элементом которой стал праздничный имиджевый видеоролик.
Второй год подряд, наряду с коммуникацией товарных предложений, «М.Видео» прибегает к использованию нативных коммуникаций. Компания сняла новогоднюю короткометражную историю, сюжет которой строится вокруг череды случайных встреч незнакомых друг с другом людей. Связующим звеном между ними становится известная песня «Три белых коня».
Сценарий и концепцию ролика разработало креативное агентство Twiga Touch. За производство отвечала компания Artworks Film.
«Иногда все, что нужно – это попасть в настроение. Передать тому, кто рядом, улыбку, радость, строчку из песни. Мы хотим не просто давать лучшие возможности для покупки. Мы хотим сердцем быть рядом с нашими клиентами в радостные минуты. Создавать эти минуты для них», – рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций «М.Видео» Юлия Зарипова.
Ролик запущен в ротацию на rutube и в социальных сетях
Состав творческой группы:
«М.Видео» (клиент)
Антон Володькин, Руководитель департамента операционного маркетинга
Юлия Зарипова, Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций
Елизавета Давыдова, Руководитель группы по развитию бренда
Twiga Touch (креатив)
Елена Карпова – Управляющий директор
Никита Петрусёв – Креативный директор
Дмитрий Антипкин – Копирайтер
Юлия Шайхлисламова – Младший арт-директор
Анна Оганджанян – Арт-продюсер
Вардан Мартиросян – Продюсер агентства
Игорь Веснин – Старший менеджер по работе с клиентами
Анна Легкодух – Менеджер по работе с клиентами
Artworks Film (продакшн)
Продюсер – Антон Кириллов
Режиссер – Константин Чармадов
Оператор – Александр Полищук
Художники- постановщики – Александр Аулов и Андрей Гапонов