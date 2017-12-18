Нестандартный ролик стал частью новогодней кампании бренда

Компания «М.Видео, крупнейший российский продавец электроники и бытовой техники, запускает новогоднюю кампанию, основным элементом которой стал праздничный имиджевый видеоролик.

Второй год подряд, наряду с коммуникацией товарных предложений, «М.Видео» прибегает к использованию нативных коммуникаций. Компания сняла новогоднюю короткометражную историю, сюжет которой строится вокруг череды случайных встреч незнакомых друг с другом людей. Связующим звеном между ними становится известная песня «Три белых коня».

Сценарий и концепцию ролика разработало креативное агентство Twiga Touch. За производство отвечала компания Artworks Film.

«Иногда все, что нужно – это попасть в настроение. Передать тому, кто рядом, улыбку, радость, строчку из песни. Мы хотим не просто давать лучшие возможности для покупки. Мы хотим сердцем быть рядом с нашими клиентами в радостные минуты. Создавать эти минуты для них», – рассказала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций «М.Видео» Юлия Зарипова.

Ролик запущен в ротацию на rutube и в социальных сетях

Состав творческой группы:

«М.Видео» (клиент)

Антон Володькин, Руководитель департамента операционного маркетинга

Юлия Зарипова, Руководитель департамента маркетинговых коммуникаций

Елизавета Давыдова, Руководитель группы по развитию бренда

Twiga Touch (креатив)

Елена Карпова – Управляющий директор

Никита Петрусёв – Креативный директор

Дмитрий Антипкин – Копирайтер

Юлия Шайхлисламова – Младший арт-директор

Анна Оганджанян – Арт-продюсер

Вардан Мартиросян – Продюсер агентства

Игорь Веснин – Старший менеджер по работе с клиентами

Анна Легкодух – Менеджер по работе с клиентами

Artworks Film (продакшн)

Продюсер – Антон Кириллов

Режиссер – Константин Чармадов

Оператор – Александр Полищук

Художники- постановщики – Александр Аулов и Андрей Гапонов