Телезрители ждали продолжения истории 21 год

«Они настоящие» – с этой фразой 21 год назад Санта упал в обморок. На легендарном рекламном ролике от M&M’s выросло уже целое поколение, а в 2017 году бренд решил выпустить продолжение.

Рождественская драма M&M’s развернулась на телеэкранах всего мира в далёком 1996 году. С возгласом «Он настоящий!» Красный упал в обморок, увидев Санту, который в свою очередь тоже не поверил своим глазам, увидев живые драже.

Оставшийся в сознании Желтый в новом ролике 2017 года решает спасти Рождество и самостоятельно доставить подарки людям. Жёлтый ошибся в каждом адресате подарка, но, как оказалось, не к сожалению, а к счастью.

Над роликом работало агентство CLM BBDO, Франция.