Людей старше 50 лет назвали самой притесняемой группой работников в России

Возрастным сотрудникам в России приходится труднее, чем женщинам или инвалидам: 54% сталкивались с ущемлением прав по возрасту. Еще больший процент (77%) вспомнили случаи, когда по этой причине пострадал их коллега или знакомый. Так, работники старше 50 лет сталкиваются с ущемлением своих прав чаще, чем женщины, инвалиды и представители национальных меньшинств, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Hays.

У людей в возрасте старше 50 лет меньше карьерных возможностей, чем у более молодых. При этом большинство российских компаний даже не считают подобную дискриминацию проблемой. Лишь 27% из них стараются предоставить равные возможности разным категориям сотрудников, проводя так называемую политику разнообразия и инклюзии. При этом 65% компаний даже не слышали о такой политике.Несколько лучше в отечественных компаниях обстоит ситуация с гендерным равенством и вполне удовлетворительно — с равенством возможностей для сотрудников разных национальностей и вероисповеданий: этническая принадлежность и конфессия почти не влияют на доход и продвижение по службе.

Эксперты рынка труда уверяют, что в таком неравенстве повинны общественные стереотипы. Многие считают, что знания кандидатов старше 40−50 лет устарели, а обучать их слишком сложно.

«Работодатель уверен: сотрудник уже после 45 лет не будет развиваться, отдавать энергию работе в новых проектах, а станет много болеть, сидеть с внуками и откажется ездить в командировки», — отмечает партнер HR-компании «Контакт» Ольга Сабинина.

Однако исследование компании Dropbox установило, что, например, программисты и инженеры старше 55 лет реже сталкиваются с трудностями в применении современных технологий, чем их более молодые коллеги.