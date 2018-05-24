Постоянное развитие социальной сферы становится одним из важнейших пунктов государственной политики

18 мая 2018 года Radisson Resort Zavidovo принимал одно из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности, Программу и Форум «Лучшие социальные проекты России».

Ни для кого не секрет, что постоянное развитие социальной сферы становится одним из важнейших пунктов государственной политики. Трудно переоценить значимость данной темы и что примечательно: «Лучшие социальные проекты России» давно вошли в статус ежегодного мероприятия. В этом году, как и прежде, в конкурентной борьбе сошлись мировые корпорации, как из России, так и со всего мира.

Началом мероприятия стал Форум, на котором представители компаний обсудили вопросы волонтерства, новые форматы благотворительности, актуальные социальные инициативы в сфере экологии, медицины, защиты животных и многое другое, а также поделились своим опытом реализации социальных проектов.

Социально развитое общество — цель, к которой должен стремиться каждый из нас. Хорошие поступки и взаимовыручка всех граждан складываются в общую картину. Именно поэтому важно показывать пример добрых поступков, чем и занимается Группа компаний «ЛокоТех». Дарья Топильская, директор департамента коммуникаций и информационной политики ООО «ЛокоТех», рассказала о проекте: «Проект „Герои нашего времени“ — Всероссийский. Он посвящен добрым поступкам простых людей. Сейчас мы создали центр соцпроектов „Быть человеком“, чтобы наша некоммерческая инициатива не была связана с какой-либо корпорацией. Проект должен быть независимым и федеральным».

«Мы в ответе за тех, кого приручили» — гласит всем известная фраза. К сожалению, далеко не все придерживаются данного правила, что приводит к появлению бездомных животных, каждый из которых хочет найти своих хозяев и стать настоящим другом семьи. «Мы за „разумное добро“ — помогать нужно с умом. Необходимо, чтобы животные находились в чистоте, хорошо питались, чтобы всегда была возможность получить ветеринарное обслуживание. Наш проект уникальный по своей сути. Мы не позиционируем себя как приют, мы — временный дом для животных», — комментирует Крикунова Наталья — пиар-директор Благотварительного фонда помощи животным «Подбери друга».

Обсудили, в том числе, поддержку и развитие медицины и в нашей стране. Руководитель отдела по работе с профессиональными сообществами, Якунина Марина, поделилась своим мнением: «Сегодня сотрудники российского офиса немецкого фармацевтического концерна „Др. Тайсс Натурварен“ особенно остро понимают важность медико-социальной работы со стороны Компании в России. Проект „С заботой о партнерах“ еще одно тому доказательство. Благодаря этой инициативе более 14.000 пациентов по всей России уже прошли осмотр и получили рекомендации врачей-стоматологов. Очень приятно видеть вокруг здоровые и счастливые улыбки!».

Продолжая тему здоровья, нельзя не отметить вклад в развитие здорового питания. Ведь именно правильное питание является залогом стройности и бодрости. Термосы очень часто помогают нам в этом, сохраняя еду в своем первозданном виде, не выпуская питательные вещества. «Компания THERMOS проявляет активную социальную позицию, прививая культуру здорового питания с малых лет. Количество заболеваний у детей, связанных с неправильным питанием, является катастрофическим. Мы искренне надеемся, что наша работа по образованию детей, их родителей и учителей школ поможет вырастить здоровое и сильное поколение», — рассказывает руководитель отдела маркетинга THERMOS LLC RUS, Анелия Монтес.

Здоровье граждан является одной из важнейших инициатив. Группа компаний МЕДСИ поддержала форум лучших социальных проектов, предоставив самым активным спикерам форума подарочные сертификаты на посещение сети своих клиник. «МЕДСИ формирует ответственное отношение россиян к собственному здоровью. Мы делаем все возможное для того, чтобы наши пациенты выявляли риски возникновения заболеваний и вели профилактическую работу» — подчеркнул директор по развитию Константин Чистяков.

Более 200 компаний направили свои заявки для участия в Программе «Лучшие социальные проекты России» в 14 категориях, среди которых благотворительность, поддержка социально незащищенных слоев населения, медико-социальные проекты, образование наука и спорт, экологические проекты и инициативы и другие.

Среди экологических инициатив особое внимание особое внимание уделили акции «Утилизация». «„Эльдорадо“ традиционно уделяет особое внимание актуальным экологическим проблемам. Мы как социально-ответственная компания регулярно поддерживаем акции, направленные на улучшение экологической обстановки, и особенно рады получить премию „Лучшие социальные проекты России“ за акцию „Утилизация“, ставшую настоящей визитной карточкой нашей сети. Уверен, что подобные инициативы способны популяризировать в нашем обществе грамотное отношение к природе и бытовой технике, которая по окончании периода эксплуатации способна нанести значительный вред экологии», — подчеркивает Вячеслав Никонович, операционный директор по логистике компании «Эльдорадо».

Одним из Лучших медико-социальных проектов признана Программа здорового зрения Crizal, инициированная компанией Essilor, производителем линз для очков. Программа информирует население о способах коррекции и защиты зрения и помогает особо нуждающимся детям с нарушениями зрения по всей России. «Более 30 миллионов человек в России нуждаются в коррекции зрения, но не получают её. Это связано с неразвитой культурой заботы о зрении, недостаточной информированностью о современных способах коррекции зрения. Наша главная задача — изменить эту ситуацию в России, следуя миссии компании — улучшение качества жизни путём улучшения качества зрения» — отмечает Вадим Король, глава группы Essilor в России.

Еще одним лучшим социальным проектом был признан Junior Campus, инициатива компании BMW Group Россия по детской дорожной безопасности, автомобилестроению и устойчивому развитию.

Россия — спортивная держава. Чтобы привлекать к спорту все больше и больше людей, формировать заинтересованность граждан к занятию спортом, существует множество фитнес-центров, самый крупный из которых, Зебра. «Уже 24 года как мы развиваем и популяризуем спорт в России, мы делаем все возможное, чтобы спорт и здоровый образ жизни был доступен каждому! Сейчас во всех фитнесс клубах сети Зебра работает проект „Продли жизнь родителям!“ — бесплатные занятия для людей старшего возраста 55+ (проект осуществляется при поддержке Правительства Москвы). Ждём всех вас в наших клубах Зебра!» — заявила Юрцева Ирина, Директор по маркетингу сети Зебра.

Ежегодная Программа «Лучшие социальные проекты России» из года в год набирается опыта и привлекает по-настоящему выдающихся представителей социальной сферы. Многие из проектов приобретают славу всероссийских. Быть ведущим на таком мероприятии — задача не из легких. Но с этой задачей прекрасно справилась Елена Захарова, замечательная актриса театра и кино.

Церемония награждения победителей Программы «Лучшие социальные проекты России» началась с одной из важнейших категорий в социальной сфере — категории благотворительность. Компании получили свои заслуженные награды за неоценимый вклад в развитие нашего общества. Генеральный директор BQ Владимир Пузанов поделился своим мнением: «Мы рады стать лауреатами в категории „Благотворительность“. С 2015 года бренд BQ начал оказывать активную материальную поддержку детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями благотворительного фонда „Подари Жизнь“. Мы верим, что даже самую страшную болезнь можно победить, поэтому прикладываем все усилия, чтобы помочь детям справиться с их недугами, ведь дети — это наше будущее!».

В этом году победителями Программы стали ООО «ТОЙ.РУ», ФГУП «Почта России», АО НПК «КАТРЕН», компания «Эльдорадо», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», Сбербанк, MAYKOR, Телекоммуникационная компания «МТТ», компания BQ, THERMOS LLC RUS, АО «НПФ Согласие», Семушка, Катков и партнеры, ГК «ЛокоТех», БФ компании Amway «В ответе за будущее», e: mg, ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ», «Европейский центр долгосрочной опеки» (ООО «БЕЛЛА Восток», ГК TZMO S.A.), АО «Русская медная компания», Samsung Electronics, ООО «Кюне+Нагель», Luxoft, Procter&Gamble, ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг», Банк «Возрождение» (ПАО), ЗАО «МИРРА-М», компания mi&ko, ООО «Европейская Юридическая Служба», ЗАО «Ферреро Руссия», Киви банк (АО), «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон&Джонсон», Компания Рефинансируй. рф, бренд Fix Price, АО «Мэри Кэй», ЗАО «Интернешнл Пейпер», АО «Мултон», Система Coca-Cola в России, АНО Центр по пропаганде безопасности дорожного движения на транспорте «Движение без опасности», АО «Сити — XXI век», Микрофинансовая компания «Деньги сразу», ООО «ПРОМИНСТРАХ», Группа компаний МЕДСИ, Благотворительный маркет-плейс «Один + Один», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», АО «Сибирская угольная энергетическая компания», ООО «ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, проект ИНТЕРН ПИКНИК.

Кроме того среди участников было немало Фондов. Победителями стали: БФ «Дом Роналда Макдоналда» компании «Макдоналдс», Благотворительный фонд помощи животным «Подбери друга», Благотворительный фонд Темура Аминджанова и Сергея Вильского «ФИНИСТ», Благотворительный фонд «Швабе — Милосердие», Фонд помощи детям-сиротам, детским домам и интернатам для инвалидов и престарелых «СОРАТНИКИ», Благотворительный фонд «Гольфстрим», Благотворительный фонд

«Добросердие», АНО «Выбор родителей», Благотворительный Фонд «ЕЗ ЛАЙФ» (ЕЗ ЖИЗНЬ), Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», Благотворительный фонд поддержки еврейских традиций и культуры «СОЛОМОН», Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», Национальный фонд развития реабилитации, Фонд «Исток», Региональный Благотворительный Общественный Фонд помощи детям с челюстно — лицевыми патологиями различного происхождения «Здоровый ребенок».

На достигнутом участники останавливаться не собираются и уже сейчас обсуждают предстоящие социальные проекты. «В 2017 году благотворительный забег „Пульс Добра“ стал частью национального бегового движения „Бегом по Золотому кольцу“. Ежегодно в забеге принимают участие более ста воспитанников детских домов Подмосковья. 15 сентября в Коломне любой желающий сможет присоединиться к забегу. Полученные средства Фонд „Исток“ направит на ремонт детских домов Подмосковья. Бегите с нами! Бегите на пульсе Добра!»" - комментирует основатель благотворительного фонда «ИСТОК», Екатерина Богдасарова.

Принимая во внимание актуальность вопросов в социальной сфере мероприятие посетили представители государственных структур, таких как: Министерство потребительского рынка и услуг, М О Фонд социальный инвестиций, Департамент здравоохранения г. Москвы, Департамент природопользования г. Москвы, Университет правительства Москвы, Департамент труда и социальной защиты г. Москвы.

Ежегодная Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» — это широкомасштабная площадка, которая собирает за одним столом представителей и государства и бизнеса, приглашает к диалогу все структуры и позволяет обмениваться опытом реализации проектов. «Лучшие социальные проекты России» давно стали своеобразной лакмусовой бумажной в сфере социальной ответственности, показывая какого результата добиваются организации. Развитие социальной ответственности — наша общая задача на пути к светлому будущему нашей страны!

Партнерами программы выступили Сеть салонов оптики БИНООПТИКА, косметика LUNDENILONA, Школа английского языка Skyeng.