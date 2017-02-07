Конструкциям сменят привычный красный цвет и добавят точки доступа Wi-Fi





Красным телефонным будкам, которые за долгие годы стали одним из символов Лондона, обновили дизайн и расширили функциональность. Дизайн их новой конструкции разработала компания New World Payphones: традиционный красный цвет сменил чёрный, исчезла закрывающая стеклянная дверь, а к телефону добавились точка доступа Wi-Fi и интерактивная навигационная система.

Обновленный внешний вид телефонные будки получили в год своего 90-летия, пишет британское издание Mirror.

Оказывать услуги Wi-Fi доступа в телефонных будках будет компания Virgin Media, принадлежащая предпринимателю Ричарду Брэнсону. На расположенных в них интерактивных дисплеях также будет размещаться реклама, что позволит городским властям монетизировать достопримечательность британской столицы.

Новые конструкции гораздо «легче» традиционных. На освободившемся пространстве, которое ранее занимали красные «телефонные коробки» посадят деревья, рассказал глава New World Payphones Джастин Кокрейн