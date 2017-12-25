Инноватор в производстве бытовой химии из Подмосковья

Успешно пережив невзгоды времен освоения рыночных отношений, Ступинский химический завод находится в числе лидеров российских предприятий, выпускающих бытовую химию. В 2017 году торговая марка «SANFOR» ступинского производства признана лучшей из товаров народного потребления на престижном международном конкурсе «Инновационный продукт года». Причем победителей в нем выбирают как жюри, так и сами потребители. О том, как удалось достичь таких успехов, мы узнали у генерального директора ЗАО «СХЗ» Василия Гаврикова.

Василий Павлович, ваше предприятие не относится к числу молодых производств. Чтобы добиться такого успеха, наверное, был пройден не маленький путь?

Да, наше предприятие ведет свою историю с 1939 года. Начинали с небольшой артели по производству стеклянных колб, потом производили химреактивы, необходимые для фотографирования. А сейчас мы – современный завод, производящий львиную долю товаров бытовой химии в Российской Федерации.

Сложно было перестроить производство и найти свою нишу на рынке?

В 1996 г. прекратили выпуск фотохимии, жизнь на предприятии тогда едва теплилась. Многое тогда мы перепробовали. Фасовали семена, удобрения, препараты для сельского хозяйства, но желаемого результата все не было. Дело дошло до того, что в штате завода из двухсот человек осталось чуть более 30. Тогда в подобном положении были многие российские химические заводы.

И тогда был выбран единственно возможный стратегический курс на переориентацию производства на бытовую химию. В начале было нелегко, приходилось идти на определенный риск. Брать банковский кредит, который намного превышал объем производства в денежном выражении. Но в конечном итоге мы правильно определили свои главные ориентиры, сделав упор на современную технику и технологию, высокое качество продукции, и теперь мы занимаем значительную нишу на отечественном рынке бытовой химии.

Василий Павлович, как Ступинский завод развивается сегодня в непростых экономических условиях, в условиях иностранных санкций?

Санкции – это не основная проблема для развития отечественной промышленности. И потом существует историческая закономерность: трудности делают нашу страну только сильнее. Мы делаем ставку на модернизацию производства и на людей. Лозунг «кадры решают все!» актуален во все времена. Самое главное – это люди, все вопросы можно решать, если есть специалисты. В современных экономических условиях мы – одно из немногих предприятий, где не было оптимизаций и сокращения кадров. В 2016 году наш завод увеличил количество рабочих мест на 109 человек, сейчас на предприятии занято более 600 работников. Наше предприятие – хороший пример современной смешанной экономической модели, когда взято лучшее от плановой и рыночной экономики, в том числе и при работе с кадрами.

Перенимая опыт западных кампаний, что вы сохранили из советского прошлого?

С советской эпохи завод сохранил активную деятельность профсоюза. Профком предприятия оказывает материальную помощь сотрудникам. В летний период оплачивает основную долю летнего отдыха детей, дарит подарки по случаю свадьбы, детям на выпускной, стимулирует занятия работников спортом. Ведь хорошая атмосфера в коллективе – это рост производительности труда и объемов производства.

Василий Павлович, расскажите немного о вашей победе на международном конкурсе «Инновационный продукт года». Это довольно престижная награда. Конкурс учрежден 28 лет назад во Франции, проводится в 40 странах мира с целью показать потребителям лучшие новинки товаров на рынке их страны и наградить производителей за качество и инновационность.

Сразу следует отметить, что это победа всего коллектива нашего предприятия. «SANFOR» является ведущим брендом в портфеле Ступинского химического завода и вот уже 16 лет радует потребителей широкой линейкой ассортимента и высоким качеством. Наш продукт ничем не хуже импортных аналогов. Главные достоинства капсул для мытья полов без всякой рекламы уже оценены российскими домохозяйками.

Во-первых, они безопасны для всей семьи и домашних животных. Это очень важный фактор, так как мы заботимся о нашем потребителе, предлагая качественный продукт. Во-вторых, универсальны и отмывают любые виды полов и поверхностей без разводов, оставляя тонкий аромат свежести. В-третьих, удобны в применении. Одна капсула на ведро воды моментально растворяется, обеспечивая антимикробную защиту и чистоту в доме. И наконец, стильный дизайн флакона, а главное, небольшой размер, позволяющий умещаться в женской сумочке и на любой полке в ванной комнате.

И в завершение, Василий Павлович, традиционный вопрос о планах на будущее?

Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Экономическая деятельность – это езда на велосипеде. Пока крутишь педали, движешься вперед, остановился – тут же упал. С прошлого года завод стал активно развивать новое направление – выпуск косметики. Наши женщины готовы чем угодно жертвовать, но только не красотой. Так что это открывает очень большие перспективы освоения растущего рынка. Помимо новинок в ассортименте продукции, на предприятии грядет масштабная техническая модернизация, она отчасти решит главную проблему завода – нехватку производственных и складских помещений. В минувшем году наше предприятие увеличило объемы производства почти на 29% по сравнению с предшествующим годом. С запуском и освоением нового оборудования завод будет развиваться еще более стремительными темпами.

На правах рекламы.