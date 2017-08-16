CD Land подала иск на 5 млн руб к производителю игрушек с использованием соответствующего образа



Соцсети

Компания CD Land, обладающая исключительными правами на образ Ждуна, начала бороться с нелегальными импортерами и продавцами товаров в виде этого персонажа, сообщает «Коммерсант».

В начале августа компания подала иск на 5 млн рублей к производителю и продавцу игрушек ООО «Компания Играмир», предварительное слушание дела о нарушение коммерческих прав состоится 15 сентября.

На прошлой неделе Федеральная таможенная служба сообщила об аресте партии из 84 керамических копилок в форме Ждунов, привезенных с Украины. Копилка описывается как «фигура из керамики в виде безногого существа серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания». Законность использования образа импортер не доказал, и теперь ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов не исключает тысяч исков и за использования образа Ждуна в интернете, поскольку авторское право распространяется и на эту область. Также Семенов ждет от правообладателя «масштабного похода по магазинам», и занесения Ждуна в таможенный реестр.

CD Land, которая в равных долях принадлежит продюсеру Юрию Цейтлину и Анатолию Булыгину, в апреле заключила лицензионный договор с создательницей Ждуна Маргрит ван Бреворт. Компания сейчас обладает исключительными правами на персонажа на территории России, Белоруссии и Казахстана.