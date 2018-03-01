Сервис электронных книг запустил первую в своей 12-летней истории федеральную рекламную кампанию

Крупнейший сервис электронных книг ЛитРес запустил первую в своей 12-летней истории федеральную рекламную кампанию продвижения электронных и аудиокниг.

Цель кампании — продвижение знания бренда ЛитРес и популяризация лицензионных электронных и аудиокниг. Рекламная кампания позволяет рассказать целевой аудитории о таких ключевых преимуществах продукта:

ЛитРес является крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг в России;

ресурс предлагает пользователям самый широкий ассортимент лицензионных аудио- и электронных книг на русском и иностранных языках, который ежедневно пополняется новинками;

благодаря простому и интуитивно понятному функционалу сайта и мобильных приложений уже через мгновение читатель может погрузиться в мир захватывающего сюжета интересной книги в любое время и в любом месте.

Медиастратегию для ЛитРес на 2018 год разрабатывало медийное агентство People&Screens, входящее в международную группу Dentsu Aegis Network. Ведущим медиа рекламной кампании, призванным обеспечить максимально широкий охват, стало федеральное телевидение, ведь именно его, согласно исследованиям, предпочитает аудитория, пока не читающая электронные книги. Поэтому Т В это ключевое медиа для построение охвата и популяризации электронных книг.

Также кампания предусматривает онлайн видео и интернет-продвижение бренда, как эффективный канал для конвертации читателей электронных книг в читателей ЛитРес. Еще один важный инструмент — наружная реклама, реклама в метро и другом транспорте, которые создадут существенный охват, а также повысят релевантность коммуникации, доставляя ее целевой аудитории в моменты наиболее вероятных ситуаций потребления электронных книг.

Коммуникационную стратегию бренда разрабатывало креативное агентство Practica. В основе новой коммуникационной платформы «Книги стали удобнее» были взяты результаты исследований, проведенных по заказу ЛитРес компаниями Kantar TNS и Ipsos-Comcon. Так, были выявлены и отражены ключевые драйверы, которые побуждают к чтению электронных книг. Среди них — удобство и доступность электронных книг, возможность сэкономить время и деньги, возможность читать новинки раньше, чем они появятся в обычных магазинах и др.

Первым этапом рекламной кампании стал ролик «Книги стали удобнее», креативная концепция которого основана на новелле «Наваждение» из трилогии Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика».

«ЛитРес уже является лидером в категории электронных книг, поэтому продвинутым пользователям не нужно рассказывать о преимуществах сервиса. Но поскольку кампания направлена в первую очередь на тех, кто пока не знаком с сайтом и приложениями ЛитРес, либо пока вовсе не читает электронные книги, для первой кампании бренда мы выбрали самые очевидные преимущества формата и сюжетно объединили их. Кроме того, нам было важно перенести на электронные книги тот уровень вовлеченности, которые дают бумажные книги. Аналогия с Шуриком позволила передать ощущения читателя, который не может оторваться от интересного сюжета и не замечает ничего вокруг», – рассказал Рустам Салимзянов, директор по стратегическому планированию креативного агентства «Практика».

Состав творческой группы:

ЛитРес (клиент)

Генеральный директор — Сергей Анурьев

Заместитель генерального директора по маркетингу — Ирина Грааф

Practica (агентство)

Директор по стратегическому планированию — Рустам Салимзянов

Креативный директор — Даша Рыкова

Директор по работе с клиентами — Татьяна Валуева

Менеджер по работе с клиентами — Карина Емцева

Продюсер — Яна Федюшина

Focus Films Moscow (продакшн)

Режиссер — Илья Лебедев

Оператор — Ян Ясинский

Продюсер — Катя Жаворонкова

Художник-постановщик — Дарья Григорьева

Художник по костюму — Олеся Кныш

Директор съемочной группы — Влад Деребаско

Композитор — Олег Карпачев

Пост-продакшн продюсер — Яна Белова

Ассистенты продакшна — Корина Тяглая, Ольга Шерлыгина