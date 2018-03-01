Крупнейший сервис электронных книг ЛитРес запустил первую в своей 12-летней истории федеральную рекламную кампанию продвижения электронных и аудиокниг.
Цель кампании — продвижение знания бренда ЛитРес и популяризация лицензионных электронных и аудиокниг. Рекламная кампания позволяет рассказать целевой аудитории о таких ключевых преимуществах продукта:
ЛитРес является крупнейшим сервисом электронных и аудиокниг в России;
ресурс предлагает пользователям самый широкий ассортимент лицензионных аудио- и электронных книг на русском и иностранных языках, который ежедневно пополняется новинками;
благодаря простому и интуитивно понятному функционалу сайта и мобильных приложений уже через мгновение читатель может погрузиться в мир захватывающего сюжета интересной книги в любое время и в любом месте.
Медиастратегию для ЛитРес на 2018 год разрабатывало медийное агентство People&Screens, входящее в международную группу Dentsu Aegis Network. Ведущим медиа рекламной кампании, призванным обеспечить максимально широкий охват, стало федеральное телевидение, ведь именно его, согласно исследованиям, предпочитает аудитория, пока не читающая электронные книги.
Также кампания предусматривает онлайн видео и интернет-продвижение бренда, как эффективный канал для конвертации читателей электронных книг в читателей ЛитРес. Еще один важный инструмент — наружная реклама, реклама в метро и другом транспорте, которые создадут существенный охват, а также повысят релевантность коммуникации, доставляя ее целевой аудитории в моменты наиболее вероятных ситуаций потребления электронных книг.
Коммуникационную стратегию бренда разрабатывало креативное агентство Practica. В основе новой коммуникационной платформы «Книги стали удобнее» были взяты результаты исследований, проведенных по заказу ЛитРес компаниями Kantar TNS и Ipsos-Comcon. Так, были выявлены и отражены ключевые драйверы, которые побуждают к чтению электронных книг. Среди них — удобство и доступность электронных книг, возможность сэкономить время и деньги, возможность читать новинки раньше, чем они появятся в обычных магазинах и др.
Первым этапом рекламной кампании стал ролик «Книги стали удобнее», креативная концепция которого основана на новелле «Наваждение» из трилогии Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика».
«ЛитРес уже является лидером в категории электронных книг, поэтому продвинутым пользователям не нужно рассказывать о преимуществах сервиса. Но поскольку кампания направлена в первую очередь на тех, кто пока не знаком с сайтом и приложениями ЛитРес, либо пока вовсе не читает электронные книги, для первой кампании бренда мы выбрали самые очевидные преимущества формата и сюжетно объединили их. Кроме того, нам было важно перенести на электронные книги тот уровень вовлеченности, которые дают бумажные книги. Аналогия с Шуриком позволила передать ощущения читателя, который не может оторваться от интересного сюжета и не замечает ничего вокруг», – рассказал Рустам Салимзянов, директор по стратегическому планированию креативного агентства «Практика».
Состав творческой группы:
ЛитРес (клиент)
Генеральный директор — Сергей Анурьев
Заместитель генерального директора по маркетингу — Ирина Грааф
Practica (агентство)
Директор по стратегическому планированию — Рустам Салимзянов
Креативный директор — Даша Рыкова
Директор по работе с клиентами — Татьяна Валуева
Менеджер по работе с клиентами — Карина Емцева
Продюсер — Яна Федюшина
Focus Films Moscow (продакшн)
Режиссер — Илья Лебедев
Оператор — Ян Ясинский
Продюсер — Катя Жаворонкова
Художник-постановщик — Дарья Григорьева
Художник по костюму — Олеся Кныш
Директор съемочной группы — Влад Деребаско
Композитор — Олег Карпачев
Пост-продакшн продюсер — Яна Белова
Ассистенты продакшна — Корина Тяглая, Ольга Шерлыгина