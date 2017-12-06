Чайный бренд отмечает 25 лет на российском рынке

Бренд Lipton продуктивно сотрудничает с брендинговым агентством Depot WPF уже на протяжении 5 лет. За это время упаковка Lipton не раз удивляла российский рынок. Depot WPF составили подборку лучших совместных работ за эти годы.

Lipton под руководством команды Depot WPF решался на самые нестандартные эксперименты в собственном дизайне: упаковка превращалась в игрушку, фрукты из чайных блендов оживали и собирались на вечеринках, запускались социальные стартапы, любители чая «отправлялись» в путешествия по разным странам и наслаждались новыми необыкновенными вкусами.

В 2017 году бренд Lipton отмечает 25 лет на российском рынке. Это событие Depot WPF не могло оставить без внимания и подготовило юбилейный образ бренда и праздничную упаковку классического чая Lipton.

Ностальгические детали дизайна отсылают ко времени появления марки в России и подчеркивают: хоть упаковке свойственно меняться, неповторимый вкус и высокое качество чая Lipton остаются неизменными.

Лимитированные новогодние серии

Уже не первый год Lipton поддерживает российскую традицию коллекционирования елочных игрушек. К новогодним праздникам бренд выпускает лимитированную серию черного чая в упаковке-игрушке.

В 2016 году совместно с Depot WPF была создана коллекция из четырех матрешек. Среди них – индианка с чарующим взглядом, одетая в изумрудное сари; японка в великолепном кимоно и в компании котика, приносящего удачу; знойная испанка с бычком и близкая сердцу румяная русская матрешка, приглашающая к чаепитию у самовара. В поддержку промо-серии была запущена онлайн-кампания «НеобыЧАЙные пожелания», в рамках которой каждый мог создать уникальное поздравление для своих близких.

В 2017 году новая упаковка-игрушка продолжила тему национального колорита, приглашая любителей чая в своеобразное путешествие по Франции, Китаю, Италии и России.

Чайные «вечеринки» Lipton

Еще одна яркая традиция – красочные жестяные банки чая Lipton в пирамидках, приглашающие насладиться чайной вечеринкой! В иллюстрациях на упаковке оживают забавные персонажи. Покупатели уже успели повстречаться с озорной грушей, облитой шоколадом, гостеприимным маффином и ягодами-серферами.

Необычный дизайн банки не только притягивает внимание, но и предлагает перенестись в мир радости и веселья с Lipton, выделить для баночки место на полке.

Магия сезонных вкусов Lipton

Ежегодно компания Unilever создает сезонные вкусы чая Lipton специально для российского рынка. В работе над этими особенными блендами прежде всего учитываются предпочтения покупателей, которых Lipton уже успел порадовать освежающим летним миксом из манго, малины и лесных ягод, а также согревающим зимним блендом с ароматом ванили и корицы. Каждый вкус создает подходящее сезону настроение, а дизайн упаковки помогает передать его потребителям. Так, ароматное сочетание ванили и корицы, традиционное для зимы, подчеркнуто гармонией теплых цветов и узором, напоминающим новогоднюю ель.

Lipton делает мир ярче

В 2015 году совместно с площадкой Planeta.ru и бизнес-школой «Сколково» Lipton запустил программу Goodstarter по поддержке новых проектов социальной направленности.

На промо-сайте участники делились своими идеями, а посетители и жюри ежемесячно выбирали из них лучшую. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получали финансовую поддержку. В 2016 году призовой фонд на развитие бизнеса достался авторам из Екатеринбурга, предложившим идею крем-меда с ягодами Cocco Bello. Производство, организованное на небольшой пасеке, подарило работу пожилым жителям одного из уральских сел.

Продолжением этой социальной инициативы стал совместный проект, в рамках которого были выпущены лимитированные наборы с необыкновенными чайными ложечками-леденцами из карамели, трав и ягод. Узнать историю необычного сюрприза покупатели могли благодаря рассказу и фотографиям на обратной стороне упаковки.

Кружки, вдохновляющие на путешествия

Казалось бы, подарочными кружками сложно кого-то удивить. Однако агентству Depot WPF удалось превратить их в нечто большее, чем обычные промо-сувениры, и завоевать бронзовый приз на ежегодном фестивале рекламы и маркетинга «Серебряный Меркурий».

Оригинальные рисунки, украсившие кружки, буквально оживают в руках и переносят нас в далекую Австралию, богатую традициями Японию, и даже на Россию предлагают взглянуть удивленными глазами туриста.

Награды

Креативность и высокий уровень исполнения проектов Depot WPF для Lipton неоднократно подтверждались наградами известных фестивалей. Так, на Восемнадцатом национальном фестивале рекламы «Идея» упаковка чая «Маффин» попала в шорт-лист.