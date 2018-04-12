Кто приносил удачу на турнирах разных лет

До старта Чемпионата мира по футболу 2018 FIFA осталось 63 дня. Официальный маскот турнира в России — Волк Забивака.

Его изображение наносят на пластиковые карты, сувенирную продукцию с пластиковым, плюшевым и даже фарфоровым Забивакой уже можно встретить почти в каждом торговом центре.

Вспоминаем, кто еще притягивал удачу на Чемпионатах мира ранее.

Без персонажей, сопровождающих соревнования, последнее время нельзя представить ни один крупный турнир. А процесс выбора этих персонажей — маскотов — очень полюбился всем болельщикам. Художники создают сотни эскизов, а в голосовании за лучший талисман принимают участие миллионы человек.

Традиционно персонаж или элементы его образа имеют историческую или культурную связь со страной-хозяйкой турнира. А цветовое решение маскота, как правило, соотносится с официальными цветами сборной страны, принимающей соревнования.

Лев Вилли — Англия, 1966

Самому первому талисману Чемпионата мира по фуболу уже больше полувека — Англия выбрала своего героя в далеком 1966 году. Маскотом мундиаля тогда стал Лев Вилли, одетый в футболку цвета британского флага с надписью World Cup.

Талисман в тот год себя оправдал — англичане выиграли турнир, а сам Лев принес своему создателю, детскому иллюстратору Реджу Хою, многомиллионное состояние.

Хуанито — Мексика, 1970

Этот талисман получил в свой год небывалую популярность. Отчасти это объясняется тем, что Чемпионат 1970 года впервые был показан по ТВ.

Мальчика, одетого в форму сборной Мексики, с традиционным сомбреро на голове назвали Хуанито (уменьшительно-ласкательная форма от привычного Мексике имени — Хуан).

Имя быстро адаптировали в разных странах. Так, для российских болельщиков мальчик стал Иваном, а, например, для немецких — Гансом.

Тип и Топ — ФРГ, 1974

Задача «приносить удачу» в 1974 году легла на плечи двух мальчишек — Типа и Топа. Одеты они были в форму немецкой сборной, на майке одного из них были изображены буквы WM (Weltmeisterschaft — «Чемпионат мира»), на майке другого — число 74.

Тип и Топ прошли серьезный отбор — в тот год на звание маскота турнира претендовало более 10 000 персонажей.

Гаучито — Аргентина, 1978

Прошло четыре года, и символом мундиаля 1978 года снова стал мальчик (в последующие годы перец, петух, броненосец и другие исправили эту историческую несправедливость).

Мальчика в форме сборной Аргентины зовут Гаучито. Имя созвучно с народом гаучо (аргентинские ковбои). О его принадлежности к этому народу говорят и традиционные для гаучо шейный платок и плеть. О Чемпионате напоминает шляпа с надписью «Аргентина 78».

Наранхито — Испания, 1982

«Наранхито» — уменьшительно-ласкательная форма для слова «апельсин». В общем, маскотом испанского Чемпионата стал Апельсинчик.

А вот предназначение талисмана было гораздо более серьезным, чем его имя. Такой выбор символа испанского турнира был обусловлен своеобразной акцией в поддержку отечественного производителя.

Стоит отметить, что этот маскот был очень легко повторим: болельщики красили друг друга в оранжевый цвет, надевали оранжевые майки, кто-то даже подручными средствами пытался придать себе форму шара. Жизнь Наранхито не закончилась после финального свистка, спустя некоторое время на испанском ТВ вышел мультсериал, главным героем которого и стал Апельсинчик.

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Пике — Мексика, 1986

На смену мальчику в сомбреро из 1970 года пришел красный перчик Пике. Олицетворение мексиканской кухни с классическими усами, на «голове» которого, конечно, сомбреро.

Чао — Италия, 1990

Самый очевидный талисман из всей подборки маскотов.

Человечек расцветки итальянского флага с мячом вместо головы. Над именем этому чуду итальянцы тоже долго не думали, взяв самое часто употребляемое слово в языке.

Страйкер — США, 1994

Спустя почти 30 лет талисманом Чемпионата стал зверек. Собака, одетая в футбольную форму цветов флага США — хозяев турнира — со словами «USA 94». Сразу видно, Штаты мундиаль очень ждали: для работы над талисманом соревнований пригласили «Дисней».

Футикс — Франция, 1998

Галльский петух, символ Франции, со словами «FRANCE 98» на груди — маскот Чемпионата мира по футболу 1998 года. Традиционно в цветах сборной.

Над именем французы покреативили: часть «фут» взяли от football, а окончание -ix — от галла Астерикса.

Поговаривают, что художнику Футикса пришлось доказывать свое авторство, но игра стоила свеч: талисман собрал рекордную кассу для своего хозяина, а сборная Франции взяла золото турнира.

Ато, Каз и Ник — Корея, Япония, 2002

Ато, Каз и Ник — выдуманные существа оранжевого, розового и синего цвета. Они обращали внимание на прогрессивность стран-хозяек Чемпионата и были созданы с помощью компьютерной графики.

Авторы позиционировали тройку как членов команды по «Атмоболу» (вымышленный вид спорта), в которой Ато — тренер, а Каз и Ник — игроки.

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Голео VI и Пилле — Германия, 2006

К Чемпионату мира 2006 года Германия подготовилась основательно. Национальная сборная, конечно, не блистала, но и наша подборка не о футболе как таковом.

Своему талисману, льву Голео, немцы придумали целую биографию. Голео Шестой по легенде является сыном короля джунглей Голео Пятого. После побега из дома Лев попал к браконьерам и был спасен капитаном дальнего плавания.

По стопам своего спасителя Голео стал моряком и приехал в Гамбург, где (вот удача!) проходил конкурс талисманов предстоящего мундиаля.

Пилле — футбольный мяч. Он родился 22 августа 2003 года на фабрике «Адидас». Именно он 24 июня 2004 года во время матча чемпионата Европы между Португалией и Англией после удара Бекхэма пролетел над перекладиной. А поймал его Голео.

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Однако легенда о Голео не помогла ему стать любимцем болельщиков. Компания-производитель объявила о банкротстве, а немецкие футбольные фанаты решили провести референдум, по итогам которого новым талисманом турнира стал орленок Пауле.

Закуми — ЮАР, 2010

Леопард с зелёными волосами, одетый в футболку с надписью SOUTH AFRICA 2010 стал маскотом турнира в ЮАР.

Сочетание зелёного и жёлтого не удивляет — это основные цвета национальной сборной ЮАР. Имя леопарда образовано от ZA (международное обозначение ЮАР) и kumi, что на некоторых африканских языках означает «десять».

Фулеко — Бразилия, 2014

Броненосец с синими волосами был выбран талисманом неспроста. Он является символом защиты дикой природы в Бразилии. Над внешним обликом маскота работало сразу несколько агентств.

Имя Фулеко (Fuleco), образованное от Fu (futebol, футбол) и leco (ecologia, экология), было выбрано с помощью народного голосования, в котором приняли участие около 2 млн чел.

Забивака — Россия, 2018

Волк бело-коричневого окраса в футболке RUSSIA 2018 и с оранжевыми очками на голове. Бело-сине-красная гамма в одежде Забиваки отражает национальные цвета команды России.

Персонаж вышел в финал отбора вместе с Тигром и Котом. В народном голосовании, участниками которого стало более миллиона человек, Забивака набрал 53% голосов.

Автор маскота российского Чемпионата мира Екатерина Бочарова объясняет, Волк — стайное животное, а значит, умеет играть в команде, да и в целом, волк — традиционный российский образ, встречающийся как и в нашей природе, так и в сказках и мультфильмах.