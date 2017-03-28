Китайская компания никак не может определиться, что делать с брендом, приобретенным в 2014 году



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Lenovo собирается вернуть на рынок бренда Motorola. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава отдела коммуникаций и социальных медиа Lenovo в РФ и СНГ Марат Ракаев."Концепция нейминга еще раз изменилась. Motorola снова выходит на арену", - написал Ракаев.

Lenovo приобрела бренд Motorola и подразделение Motorola Mobillity у Google за 2,91 млрд долларовв январе 2014 года. Изначально Lenovo пыталась поддерживать одновременно два бренда смартфонов: свой и Motorolа, однако в начале текущего года китайцы объявили, что собираются ликвидировать как таковой бренд Motorola и намерены выпускать смартфоны под единой маркой Lenovo moto.

Павел Емельяненко, стратегический директор АДВ МС