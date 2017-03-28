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Lenovo собирается вернуть на рынок бренда Motorola. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава отдела коммуникаций и социальных медиа Lenovo в РФ и СНГ Марат Ракаев."Концепция нейминга еще раз изменилась. Motorola снова выходит на арену", - написал Ракаев.
Lenovo приобрела бренд Motorola и подразделение Motorola Mobillity у Google за 2,91 млрд долларовв январе 2014 года. Изначально Lenovo пыталась поддерживать одновременно два бренда смартфонов: свой и Motorolа, однако в начале текущего года китайцы объявили, что собираются ликвидировать как таковой бренд Motorola и намерены выпускать смартфоны под единой маркой Lenovo moto.
Павел Емельяненко, стратегический директор АДВ МС
В самом начале комментария хочется сказать, что ситуацию Lenovo-Motorola нельзя упрощать до вопроса о правильности нейминга и брендинга. Во-первых, в подобных слияниях основные проблемы находятся на более глубоких уровнях бизнеса, связанных с интеграцией купленной компании в структуру компании-покупателя, так как обычно это выливается в серьезное операционное перестроение бизнеса. Во-вторых, за счет слияния Lenovo планировали выход на третье место на мировом рынке смартфонов, а вместо этого выбыли из пятерки, уступив место другим китайским производителям - Huawei, Oppo и Vivo. В общем, основные факторы следует искать не в брендинге, а структуре компании и конкурентном окружении, которое на данный момент агрессивно и подвижно.
В том, что касается брендинга, на первый взгляд нет криминала – название Lenovo Moto хорошо сочетает наследие обоих брендов. Однако на родном китайском рынке компания по некоторым сведениям потеряла 85% продаж. На другом ключевом рынке – в Северной Америке – падение тоже весьма существенное. Какова здесь роль брендинга - трудно сказать без серьезного погружения. Видимо поэтому компания приняла решение о назначении двух новых президентов, из которых один будет отвечать за Китай, а второй – за все остальные рынки. Региональная специфика и особенности потребителя, знаете ли…