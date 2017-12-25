Для продвижения лекарства против отравлений и инфекций разработали нестандартное музыкальное видео

Теперь популярная песня «Новогодняя» группы «Дискотека Авария» будет напоминать не только о всеми любимом празднике, но и о последствиях, спасти от которых может лекарственный препарат «Полисорб».

Препарат «Полисорб» специализируется на помощи при отравлениях, в том числе и алкогольных, что, безусловно, является актуальным перед самыми бурными и продолжительными праздниками в стране.

С целью сделать препарат узнаваемым и создать определённый ажиотаж компания «Полисорб» запустила в канун Нового года рекламный ролик, разработанный in-house.

Цель кампании: прорваться до пользователя через информационный шум накануне Нового года.

Стратегия продвижения: интегрировать бренд в узнаваемый/ностальгический образ.

Целевая аудитория: жители РФ в возрасте от 25 до 40 лет;

Согласно исследованиям компании GfK Research, в топ-3 любимых песен на Новый год входит композиция группы Дискотеки Аварии – «Новогодняя». В связи с этим, рекламным отделом компании «Полисорб» были проведены мероприятия по разработке концепции рекламного ролика, которая заключается в простом и быстром механизме: дудл с баночкой Полисорб, танцующий на фоне разнообразной новогодней атрибутики.