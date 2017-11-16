В новом спецпроекте LEGO Star Wars дети смогут управлять силой Кубика

Линейка LEGO Star Wars уже давно полюбилась детям (и не только) за разнообразные и качественные игрушки. При этом бренд постоянно радует поклонников легендарной космической саги новыми наборами, которые выполнены в точном соответствии с киновселенной. Этот год не стал исключением.

В качестве промокампании обновления для вовлечения аудитории был реализован проект «Управляй силой Кубика!», за разработку которого отвечало агентство SLAVA.

Проект состоит из 11 уникальных локаций, которые содержат мини-игры и комиксы по самым значимым событиям «Звёздных войн».

«Перед агентством SLAVA стояла непростая задача – интересно рассказать о наборах в линейке LEGO Star Wars, привлечь новых пользователей и порадовать поклонников саги новым digital-проектом. Самым сложным стало условие, что коммуникация не должна отклоняться от сюжетов фильмов и тем более противоречить им. Наши партнеры из SLAVA прекрасно справились с задачей, придумав самостоятельную историю, но в рамках существующей киновселенной», – рассказала Александра Асташева, менеджер по маркетингу ООО «ЛЕГО».

«Мы уже имели успешный опыт работы с брендом LEGO. В этот раз мы разработали большой интерактивный квест, где каждая игровая локация посвящена конкретному набору LEGO Star Wars. Для нас было важно придумать во вселенной самостоятельную законченную историю. Так и родилась история о герое, который путешествует по воспоминаниям известных персонажей саги, собирает осколки Великого Кубика и в итоге выбирает сторону Силы, которая ему ближе. Мы добавили в квест много мини-игр. Все головоломки, аркады, пазлы и другие актуальные игровые механики, которые нравятся детям, мы выполнили в рамках ценностей LEGO», – добавляет Алексей Щепоткин, Арт-директор SLAVA.

Присоединиться к новому проекту можно по ссылке: https://starwarsmaster.lego.com/