Конструктору LEGO исполнилось 60 лет – лучшие примеры его коммуникации с аудиторией в нашем обзоре

Он покорил и детей, и взрослых, показал им другие вселенные и предложил создавать свои. Хобби, предмет коллекционирования, маленькое звено, объединяющее одну семью и весь мир — это всё о нем, о кубике LEGO.

На протяжении нескольких десятилетий в адрес LEGO звучат восторженные отзывы от детей. Не менее эмоциональны их родители, изо дня в день наступающие на мелкие детали.

28 января кубику LEGO исполнилось 60 лет. К юбилею мы решили подробно рассказать о том, что же такое LEGO, и как такому нехитрому изобретению уже более полувека удается всецело удерживать на себе внимание детей и взрослых по всему миру.

Только кубики и воображение

Компания LEGO Group начала производить пластмассовые кубики в 1949 году. Они заметно отличались от тех, какими мы их знаем сегодня. На разработку фирменного дизайна, выведение стандартов качества и норм безопасности ушло около 9 лет, и в 1958 году был окончательно утвержден дизайн, который не претерпел никаких принципиальных изменений вплоть до сегодняшнего дня. Звучит забавно, но все кубики, произведенные с 1958 года совместимы, а значит, в одном конструкторе могут присутствовать детали из разных веков.

LEGO Group из года в год изобретает в конструкторах новые опции, но главная миссия компании всегда остается неизменной — помогать детям обучаться и развивать воображение во время игры.

«Воображение и любознательность — все, что нужно для игры в LEGO. И начинается эта игра с простого кубика. Конструкторы дарят детям огромные возможности для того, чтобы развивать фантазию, а вместе с тем помогают приобретать необходимые в XXI веке навыки — креативность, умение работать в команде и желание добиваться поставленных целей. Воображение — это удивительный дар, которым обладает каждый ребенок. Именно оно дает детям неизмеримый потенциал и наделяет их творческими способностями. Обучение через игру помогает развивать воображение, находить ему применение в повседневной жизни и в будущей профессии. Мы стремимся пробудить креативные навыки младших поколений и вдохновить их на создание мира, о котором взрослые уже давно забыли», — говорит Джулия Голдин, Chief Marketing Officer LEGO Group.

Интересное о LEGO

Всего шесть кубиков LEGO 2x4 могут быть соединены более чем 915 миллионами разных способов;

Чтобы построить колонну до Луны, потребуется примерно 40 миллиардов кубиков LEGO;

Кубики LEGO производятся в более чем 60 разных цветах;

В 1999 году кубик LEGO был признан «Игрушкой века»;

Каждую секунду в мире продаётся семь комплектов LEGO;

Датские наборы побывали даже в космосе — в 2011 году астронавты захватили 13 комплектов на МКС.



Самые яркие рекламные кампании LEGO

Компания LEGO известна своим нестандартным подходом к продвижению новых конструкторов. Их рекламные плакаты позволяют обывателям заглянуть в этот «параллельный» мир, который знаком и видим только истинным поклонникам бренда. Реклама LEGO часто минималистична, но это именно тот случай, когда одна деталь или одна модель способна сказать всё сама — в этом и проявляется истинная легендарность LEGO.

Воображение — вот, на что направлена бОльшая часть кампаний. Развитие воображения, пожалуй, одна из миссий LEGO.

Рекламе от агентства Blattner Brunner из США уже более 10 лет, но актуальности она не теряет.

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Креативная команда французов из Grey разработала кампанию Creativity Forgives Everything («Творчеству прощается все»). Идея состоит в том, что за нестандартный подход к игре детям можно простить их маленькие (и не очень) шалости.

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Рекламная компания Builders of Tomorrow («Cтроители Завтрашнего Дня») от немецкого агентства Serviceplan, выпущенная в 2005 году, состоит из рекламного ролика и плакатов. Последние рассказывают о разных десятилетиях — 60-х, 70-х, 80-х — и актуальных тому времени мечтах, которые LEGO сумело помочь воплотить в жизнь.

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Любовью детей к сборке-разборке всего, что только есть рядом, вдохновлялось агентство Jandl из Словакии. Кампания «It's time for LEGO Technic» («Пришло время для LEGO Technic») направлена на продвижение данного набора LEGO. На рекламных плакатах изображены дети, разобравшие домашнюю мелкую бытовую технику. Кампания напоминает, что, к счастью для родителей, LEGO может стать неплохой альтернативой для детей и спасением для их родителей.

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Еще одна кампания этого агентства — «It Begins with a Brick» («Всё начинается с кирпичика») — показывает, что для LEGO нет ничего невозможного, а построить можно все, что угодно. Но, в любом случае, все начнется с первого кубика.

Позиционирование LEGO как инструмента развития детского воображение вдохновило агентство Brad из Канады и уже знакомое агентство Jandl. Минимализм и фантазия в обеих кампаниях обеспечили им успех.

«Imagine» от Brad.

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«Meet your imagination» от Jandl.

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В концепции рекламной кампании «Every LEGO brick tells a story. Build yours» («Каждый кирпичик LEGO рассказывает историю. Построй свою») от Pereira & O' Dell тоже есть фокус на развитие воображения у детей, но рассматривается оно уже не как комбинирование кубиков в процессе строительства. Кампания состояла из четырех постеров. Три из них рассказывали истории кубиков LEGO красного, синего и зеленого цвета, а четвертый плакат содержал пустые строчки, в которые следовало самостоятельно вписать новую историю о желтом кубике.

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Большой резонанс получил рекламный ролик от Greenpeace, снятый о LEGO и из LEGO. Однако повод для кампании оказался печальным. Greenpeace возмутило сотрудничество бренда с нефтегазовой компанией Shell.

Понимая и принимая масштабы влияния LEGO на подрастающее поколение, Greenpeace отметил необходимость пропаганды экологически значимых вопросов и показал бренду его собственный мир, страдающий от такого партнерства.

Рекламный ролик 2014 года набрал около 11,5 млн просмотров на YouTube. Главная героиня — маленькая девочка, увлеченная конструкторами LEGO. Ее история в очередной раз демонстрирует всю значимость этих мелких деталей в жизни ребенка.

В ролике девочка обращается к своей маме со следующими словами: «Я редко прошу тебя помочь мне. Я хочу во всем разобраться сама, и даже если что-то пошло не так — ничего страшного. Ты научила меня мыслить и мечтать. И скоро ты будешь мной гордиться».

Конструирование увлекает в любом возрасте, а дети и вовсе по своей натуре стремятся фантазировать, разрабатывать и создавать. Этим объясняется актуальное пристрастие к легендарным кубикам у каждого нового поколения строителей и мечтателей. Несмотря на влияние телевидения и обилие видеоигр, которые пытаются перетянуть на себя молодую аудиторию, LEGO не останавливается, создавая новые яркие серии наборов по мотивам известных книг и фильмов. Посмотрим, удастся ли LEGO сохранить свою популярность и не сдаться под натиском и компьютерных технологий. Кстати, о соперничестве LEGO и ТВ тоже есть рекламная кампания kids shouldn’t watch too much TV («Детям не следует смотреть телевизор слишком много») — ей и завершим нашу подборку.