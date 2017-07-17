Законодатели беспокоятся о полноценном отдыхе россиян



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Депутаты ЛДПР внесут в Государственную думу законопроект, который призван ограничить рекламу на радио и телевидении по воскресным дням c шести утра до полуночи, сообщает ТАСС.

Авторы проекта полагают, что такие ограничения необходимы, поскольку реклама не даёт людям полноценно отдохнуть, а также отрицательно влияет на детей. Она вмешивается в жизнь человека и управляет его сознанием, делая телезрителей «заложниками бизнеса». Реклама портит впечатление от просмотра фильмов или телепередач.

«В выходные люди должны отдыхать, в том числе иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых», - отмечает депутат Ярослав Нилов, добавив, что ролики раздражают зрителя и напоминают ему «о разных заболеваниях, проблемах».

«К сожалению, сегодня реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им на осознанном и подсознательном уровнях, уже выходя за рамки коммерческих интересов и навязывая тем самым человеку систему определенных стандартов, мировоззренческих идей и представлений», - говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты ссылаются на данные соцопросов фонда «Общественное мнение», согласно которым, граждане России очень негативно относятся к рекламе. Так, 42% респондентов во время рекламы переключают канал, 28% россиян предпочитают заняться другими делами, а 2% опрошенных и вовсе выключают телевизор.