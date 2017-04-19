Церемония награждения пройдет 24 апреля в Москве

24 Апреля в Меркурий Сити Тауэр состоится торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии «Best.ru: Компании, Персоны, Проекты Года – 2016».

Премия вручается в 3 номинациях: Компании года, Персоны года, Проекты года.

Процедура определения лауреатов проходила в 2 этапа.

Вначале список номинантов на получение награды был сформирован на основании рэнкингов, составленных партнерами премии – Национальным Рейтинговым Агентством и Аналитической системой Медиалогия. Информация о номинантах была опубликована в открытом доступе на сайте премии.

На втором этапе лауреатов конкурса традиционно определял Экспертный совет, в который входят бизнесмены, общественные и политические деятели страны. Голосование экспертов проходило путем анкетирования на основании рэнкингов и поданных заявок номинантов. По итогам заседания Экспертного совета был определен список лауреатов ежегодной бизнес-премии «Best.ru: Компании, Персоны, Проекты Года-2016».

Награждение лауреатов состоится в «Меркурий Сити Тауэр», по адресу 1-й Красногвардейский проезд, д. 15 ММДЦ «Москва-Сити», 40 этаж. Вручение премии пройдет в формате официального делового приема, гостями которого станут представители власти, первые лица деловой, общественной и культурной элиты России.

В числе приглашенных: член бюро правления РСПП Давид Якобашвили, полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский; старший вице-президент МТПП Вадимир Платонов; российский политический деятель, финансовый омбудсмен Павел Медведев; исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев; генеральный директор ММБА Александр Борисов; генеральный директор «Венский балл в Москве» Александр Смагин;

Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза, один из ведущих российских экономистов Михаил Делягин, Исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева, художник Никас Сафронов; Анна Шатилова — советский и российский диктор и телеведущая, Михаил Богдасаров — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, Гедиминас Таранда — артист балета,

Максим Дунаевский — советский и российский композитор, Владимир Березин - теле- и радиоведущий, писательница Дарья Донцова; российский гимнаст Алексей Немов, актриса Ирина Безрукова, телеведущая Юлия Барановская, генеральный продюсер МАТЧ ТВ Тина Канделаки, Марина Ким — российская телеведущая, журналист, актриса; Елена Борщёва — российская актриса юмористического жанра, участница команды КВН «Сборная Пятигорска»; Елена Воробей — российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка и многие другие.

Премия проходит при поддержке РСПП, организатором премии является новостной портал Anews.

Сбор гостей — в 18.30.

Церемония награждения и прием в честь лауреатов — 20.00.

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