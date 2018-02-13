Тема выступления Маргариты Васильевой: «Сила бренда: пять уровней индивидуальности»

Лаборатория брендов Zoom Room, действующая в Брендинговое агентство Depot WPF при поддержке Ассоциация брендинговых компаний России - АБКР, приглашает на очередную лекцию.

15 февраля в 19 часов выступит креативный директор компании Паприка брендинг (Санкт-Петербург) Маргарита Васильева. Тема выступления: «Сила бренда: пять уровней индивидуальности».

У Маргариты Васильевой большой и весьма интересный опыт преподавательской деятельности и работы в брендинге, рекламе и журналистике. До того, как вместе с Андреем Надеиным (Andrey Nadein) они создали собственное агентство, Васильева работала копирайтером в Saatchi & Saatchi и Ri-Vita DDB, проходила стажировку за рубежом, вы могли читать её статьи в журнале Рекламные Идеи.

В её портфолио - слоганы и рекламные концепции для BCL, Citizen, Fazer, Henkel, Libero, Libress, MCI, Nokian, Oriflame, P&G, Saarioinen, SC Johnson, Tchibo, Пятерочка, Меди, Nico и пр. Соавтор книги «Бренд: сила личности» («Питер», 2003).

«Я не сторонник затратных маркетинговых инструментов, мои методики нацелены на то, чтобы использовать имеющиеся ресурсы компании наиболее эффективно», – говорит Маргарита Васильева.

Регистрация на лекцию обязательна: pr@depotwpf.ru