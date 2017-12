World of Tanks — это массовая многопользовательская онлайн-игра, в рекламной кампании которой на этот раз принял участие «Квартет И».

Герои новой комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», к выходу которой была приурочена кампания, представили серию событий «Новогоднее наступление» в игре World of Tanks.

Участники «Квартета И» снялись в рекламном видеоролике, который стартует на телевидении и в интернете с 15 декабря.

Сюжет видео строится вокруг подготовки героев к Новому году. «Квартет И» готовит, убирает, накрывает на стол, а Камиль Ларин успевает еще и играть в «Танки» на своём ноутбуке.

«Интеграция World of Tanks с франшизой «О чем говорят мужчины» получилась естественной. Сейчас игра имеет не только стопроцентную узнаваемость у целевой аудитории в СНГ, она стала темой для повседневного обсуждения у мужчин 25–35 лет. Сценарий ролика и игра актеров очень хорошо раскрывают положительные эмоции – одну из самых сильных сторон игрового сообщества World of Tanks. При создании идеи мы отталкивались от инсайта игроков – «год выдался непростым, я заслужил праздник», – рассказывает Юрий Курявый, директор по продукту World of Tanks.