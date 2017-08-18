На максимуме стоимость клона биткоина достигала 528 долларов за единицу



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Курс новой криптовалюты Bitcoin Cash, появившейся при разделении биткоина, за последние сутки вырос почти на половину и утром в пятницу составил более 500 долларов за единицу, сообщает «Прайм».

На бирже Bitfinex сегодня курс Bitcoin Cash составил 474,33 доллара за единицу, тогда как сутки назад криптовалюта стоила 299 долларов. При этом в 4 часа ночи цена Bitcoin Cash составляла 528 долларов.

Максимальных отметок, выше 750 долларов за единицу, Bitcoin Cash достигал на следующий день после разделения - 2 августа.

Напомним, Bitcoin разделился на две отдельные валюты - Bitcoin и Bitcoin Cash - из-за того, что разработчики криптовалюты не смогли разрешить разногласия по вопросу, связанному с программным обеспечением. За первые сутки своего существования стоимость новой криптовалюты стремительно пошла вверх, а потом резко упала. Эксперты сообщили, что, как и в случае с другими альткоинами, успешность Bitcoin Cash покажет долгосрочная практика её использования.