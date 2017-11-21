Куклы серии love wins появились в продаже

Кампании, посвященные равенству полов и однополой любви, стали настоящим трендом 2017 года. И даже детский бренд Barbie не стал исключением.

На официальном аккаунте Барби в Instagram была размещена фотография с куклами в футболках с многозначительной фразой «Love Wins». Стоит отметить, что куклы на снимке держатся за руки.

Официальных заявлений о выпуске гендерно-нейтральной коллекции не было, но картинка разлетелась и очень порадовала весь мир, а в комментариях к постам активно обсуждается поддержка брендом гомосексуальных пар.