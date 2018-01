Том Круз, Эмма Уотсон, Джонни Депп ждут 3 марта, чтобы узнать, кто из них в этот раз не «отыграл по полной». Ждем и мы.

В это воскресенье, 21 января, объявили номинантов на премию «Золотая малина» за 2017 год, и плакать или радоваться – решать только им. В число претендентов на получение металлической ягоды вошли Джонни Депп, Том Круз, Эмма Уотсон, Джейми Дорнан и другие.

В номинации «худший фильм» бороться за лидерские позиции будут «Эмоджи фильм» (The Emoji Movie), «На пятьдесят оттенков темнее» (Fifty Shades Darker), «Мумия» (The Mummy), «Спасатели Малибу» (Baywatch) и завсегдатаи премии – «Трансформеры: Последний рыцарь» (Transformers: The Last Knight).

Худшим актером рискуют стать Том Круз за роль в фильме «Мумия», Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг сразу за две роли в «Здравствуй, папа, Новый год! 2» (Daddy’s Home 2) и «Трансформеры: Последний рыцарь», а также Зак Эфрон («Спасатели Малибу»). Даже многоликий Джонни Депп не угодил судейству и попал в «позорный список» за роль в картине «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (Pirates of the Carribean: Dead Men Tell No Tales).

С «худшей исполнительницей главной роли» все еще намного пикантнее. На это почетное звание претендует актер Тайлер Перри, который переоделся в женское платье и надел парик – все ради «Хэллоуин Мэдеи 2» (Tyler Perry’s Boo 2! A Mаdea Halloween). Конкурировать с ним будет довольно сложно, но все же постараются это сделать Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение», Unforgettable), Эмма Уотсон («Сфера», The Circle), и Дженнифер Лоуренс («Мама!»).

Узнать, кто же стал «лучшим» зрители смогут 3 марта, ровно за день до вручения премии «Оскар».