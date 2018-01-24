Популярный девайс выпущен в Индии

Сеть ресторанов быстрого питания KFC внимательно следит за всеми тенденциями в мире технологий и инноваций. Пытаясь выйти за пределы общепита, KFC совместно с Huawei ранее выпустил собственный смартфон. В 2018 году бренд сделал большой шаг вперед и решил запустить летающие дроны.

Лимитированная серия летающих дронов от KFC выйдет под названием Kentucky Flying Object – KFO (пародия на UFO – Unidentified Flying Object – «НЛО»). Новинку можно будет получить при заказе крылышек Smoky Grilled Wings в Индии.

Отмечается, что дрон может быть выдан исключительно в виде набора комплектующих деталей, а счастливому обладателю нужно будет немного потрудиться, чтобы собрать новый гаджет от KFC.