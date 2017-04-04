Актриса снялась в видео, посвященном новой линейке сумок бренда

Голливудская актриса и амбассадор бренда Кристен Стюарт снялась в рекламе новой линейки сумок Chanel's Gabrielle модного дома Chanel. Режиссером видео стал австралиец Даниель Аскил. По сюжету ролика героиня Кристен Стюарт ищет дух Габриэль Шанель и, неожиданно, находит его внутри себя.

«Это жизнеутверждающий ролик, хотя в нем есть что-то потустороннее. Я нахожу имя «Габриэль», нарисованное на окне. И это подтверждение того, что я избранная. Габриэль словно открывается мне, и это делает меня счастливой», - прокомментировала Кристен Стюарт совместную работу с модным домом.

Ранее для Gabrielle снялся еще один амбассадор бренда Фаррелл Уильямс, став первым мужчиной, снявшимся в рекламном видео сумок Chanel. Позже еще одну рекламную работу о новой линейке сумок представил Harper’s Bazaar. Издание выступило в качестве продюсера, режиссерскую работу доверили Лене Бойг из Station Film. Главные роли исполнили Анабель Декстер-Джонс, Килани Асмус и сумочка Gabrielle стоимостью 3600 долларов.