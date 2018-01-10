Администрация президента подготовила для региональных администраций предложения, направленные на повышение явки избирателей на выборах 18 марта 2018 года. Среди них проекты под названием «Большие семейные игры», «Фото на выборах» и школьные референдумы, сообщает РБК.
По словам источников, Кремль рассчитывает повысить явку избирателей за счёт создания праздничного настроения на участках, поэтому Федеральный центр поставил задачу превратить выборы в марте 2018-го в праздник.
Проект «Фото на выборах» предлагает участникам сделать селфи с избирательных участков, выложить их в соцсети и таким образом принять участие в конкурсе снимков, победители которого получат призы. До 15 января регионам предложено согласовать проведение мероприятий в региональной избирательной комиссии; утвердить ответственного за реализацию, и зарегистрировать официальный сайт конкурса.
С 16 января по 25 февраля начнется организационный этап. Он подразумевает утверждение положения о проведении конкурса на территории региона, официальное уведомление регионального избиркома о мероприятии, разработку медиаплана проекта, производство наружной рекламы, подбор сетевой структуры исполнителей, наполнение сайта конкурса. На третьем, мобилизационном этапе, который продлится с 26 февраля до дня голосования, необходимо провести масштабную информационную кампанию, посвященную конкурсу: разместить сюжеты на телевидении (порядка шести сюжетов на двух-трех телеканалах), новости на радио (по 30 упоминаний в новостных блоках на пяти-шести радиостанциях), обеспечить публикации в печатных и интернет-СМИ (по три статьи на трех-четырех сайтах по 3 тыс. знаков с фото).
Также предлагается провести флешмоб, посвященный конкурсу, а затем продвигать его в соцсетях или разместить наружную рекламу, например в общественном транспорте. Для популяризации конкурса в качестве его участников привлекут звезд эстрады, актеров, спортсменов и известных публичных личностей. В качестве призов, как ожидается, будут вручаться iPhone и iPad. Средства на организацию и проведение конкурса, а также на закупку призов, регионы должны будут искать сами.
Проект «Большие семейные игры» предполагает проведение конкурсов для родителей, пришедших на участки с детьми. Еще одна акция «Профориентирование» подразумевает тестирование детей на их склонности и способности. Также регионам предлагается проводить среди родителей так называемые школьные референдумы по вопросам, касающимся работы школ.
Близкий к Кремлю собеседник издания добавил, что каждый регион может выбрать проекты на свое усмотрение и им никто ничего «не навязывает».
Напомним, что в творческом конкурсе ЦИК РФ на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента победила «ИМА-консалтинг». Кроме неё освещением выборов займется коммуникационно-консалтинговая группа «Михайлов и партнеры».