Администрация президента подготовила предложения, направленные на повышение явки избирателей на выборах 18 марта 2018 года

Администрация президента подготовила для региональных администраций предложения, направленные на повышение явки избирателей на выборах 18 марта 2018 года. Среди них проекты под названием «Большие семейные игры», «Фото на выборах» и школьные референдумы, сообщает РБК.

По словам источников, Кремль рассчитывает повысить явку избирателей за счёт создания праздничного настроения на участках, поэтому Федеральный центр поставил задачу превратить выборы в марте 2018-го в праздник.

Проект «Фото на выборах» предлагает участникам сделать селфи с избирательных участков, выложить их в соцсети и таким образом принять участие в конкурсе снимков, победители которого получат призы. До 15 января регионам предложено согласовать проведение мероприятий в региональной избирательной комиссии; утвердить ответственного за реализацию, и зарегистрировать официальный сайт конкурса.

С 16 января по 25 февраля начнется организационный этап. Он подразумевает утверждение положения о проведении конкурса на территории региона, официальное уведомление регионального избиркома о мероприятии, разработку медиаплана проекта, производство наружной рекламы, подбор сетевой структуры исполнителей, наполнение сайта конкурса. На третьем, мобилизационном этапе, который продлится с 26 февраля до дня голосования, необходимо провести масштабную информационную кампанию, посвященную конкурсу: разместить сюжеты на телевидении (порядка шести сюжетов на двух-трех телеканалах), новости на радио (по 30 упоминаний в новостных блоках на пяти-шести радиостанциях), обеспечить публикации в печатных и интернет-СМИ (по три статьи на трех-четырех сайтах по 3 тыс. знаков с фото).

Также предлагается провести флешмоб, посвященный конкурсу, а затем продвигать его в соцсетях или разместить наружную рекламу, например в общественном транспорте. Для популяризации конкурса в качестве его участников привлекут звезд эстрады, актеров, спортсменов и известных публичных личностей. В качестве призов, как ожидается, будут вручаться iPhone и iPad. Средства на организацию и проведение конкурса, а также на закупку призов, регионы должны будут искать сами.

Проект «Большие семейные игры» предполагает проведение конкурсов для родителей, пришедших на участки с детьми. Еще одна акция «Профориентирование» подразумевает тестирование детей на их склонности и способности. Также регионам предлагается проводить среди родителей так называемые школьные референдумы по вопросам, касающимся работы школ.

Близкий к Кремлю собеседник издания добавил, что каждый регион может выбрать проекты на свое усмотрение и им никто ничего «не навязывает».

Напомним, что в творческом конкурсе ЦИК РФ на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента победила «ИМА-консалтинг». Кроме неё освещением выборов займется коммуникационно-консалтинговая группа «Михайлов и партнеры».