Управление делами президента РФ объявило о выпуске шести видов «кремлевского» пломбира

Управление делами президента РФ объявило о выпуске шести видов «кремлевского» пломбира. Мороженое с маркировкой «Выбор Кремля» изготовлено по заказу торгового дома «Кремлевский», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами президента Р Ф Елену Крылову.

Производитель мороженого был определен на конкурсной основе исходя из возможности максимально точно воспроизвести оригинальный советский рецепт на современном производстве. «Выбором Кремля» стали пломбир в вафельном стаканчике, пломбир шоколадный в вафельном стаканчике, пломбир в сахарном рожке, пломбир с вишневым вареньем в сахарном рожке, пломбир крем-брюле в сахарном рожке и пломбир эскимо.

Мороженое будут делать по оригинальному рецепту 50-х годов прошлого века, в соответствии с ГОСТом 1941 года, а также и современным ГОСТом. Кроме того, качество продукта контролируется независимой аккредитованной лабораторией, а эксперты по качеству Торгового дома «Кремлевский» провели аудит производства на соответствие российским и международным стандартам качества.

«Кремлевский» пломбир можно купить в кафе, подведомственных управделами президента, и в магазинах нескольких крупных торговых сетей.

Напомним, руководство управления делами президента Российской Федерации, в ведении которого находились несколько комбинатов питания, приняло решение о реорганизации, объединив их в единый комбинат питания, получивший название «Кремлевский». Предприятие является правообладателем 85 товарных знаков, в том числе наименования «Кремлевский» и производных словосочетаний.