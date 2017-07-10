Каннский шортлист - о трендах и феноменах в рекламе

Елена Трунова, креативный директор агентства Nectarin рассказывает про Каннский фестиваль, на который приезжаешь за вдохновением, а уезжаешь с мотивацией.

Раннее утро, беспощадно палящее солнце, бодрые туристы штурмуют буланжерию на набережной Круазетт. Мы же берем штурмом аудиторию Дворца Фестиваля. Волнуемся, попадем ли на живое выступление спикера Cannes Lions 2017 Кристин Лагард, директора-распорядителя Международного валютного фонда, в прошлом министра экономики и финансов Франции. Министр экономики, Карл!

Ну что общего может быть у представителей рекламной индустрии, приехавших за порцией вдохновения и волшебного креативного пенделя на год вперед, и финансового гуру всея Франции?

В этом весь Фестиваль. Международный Фестиваль креативности, который многие все еще воспринимают как чисто рекламное мероприятие, конечно давно не ограничивается рамками нашей индустрии. Поэтому не буду повторять уважаемых коллег и петь дифирамбы лауреатам фестиваля и сильным креативного мира сего (хотя о Нике Ло и Дэвиде Дроге я готова говорить бесконечно). Лучше поделюсь впечатлениями о выступлениях некоторых спикеров, не имеющих прямого отношения к креативной рекламе. Потому что лично на меня это произвело неизгладимое впечатление.

Творческий подход, который люди применяют в совершенно других индустриях, расширяет сознание и заряжает энтузиазмом лучше прованского розэ, ей-богу.

Все, что сегодня происходит – рождение технологий, разработка искусственного интеллекта, освоение космоса, неожиданные тандемы и коллаборации брендов, моды, НАСА, государств, - все задает совершенно новый бенчмарк креативности!

И это круто, ведь привычные границы мышления стираются, и вдохновение черпается из неочевидных на первый взгляд источников. А с ним приходят и качественно новые контентные решения. Тем более, когда выдается шанс поучиться у лучших из лучших, ты воспринимаешь информацию совсем по-другому, как ребенок, открывающий для себя новый безграничный мир возможностей, а не опасностей и барьеров.

Поэтому вот он, мой каннский шортлист источников вдохновения 2017.

Не Гангам стайлом единым

K-pop (Korean pop) – масштабная музыкальная субкультура, зародившаяся в Южной Корее. Как такая специфическая история смогла покорить миллионы людей по всему миру?

Команда компании YG Entertainment и креативный директор агентства Cheil Kyejo Lee поделились секретами феномена, который не только собрал фан-базу по всему миру, но и является серьезной опорой современной экономики Южной Кореи.

Основной проблемой в распространении k-pop был языковой барьер: сколько людей по всему миру владеет корейским языком? Внимание, отвечает Гугл: около 78 миллионов человек по всему миру. Примерно такое же количество жителей Земли владеют, скажем, яванским. Как сделать субкультуру, непонятную более 7 миллиардам людей, востребованной? За счет визуального языка. В любом клипе, постере или концерте продумана каждая мелочь: образ артиста, крутая прическа, костюмы, грим, а с помощью пост-продакшн авторы вылизывают картинку до уровня японских мультфильмов.

Любой зритель в итоге находит что-то цепляющее в этой культуре: привязчивая мелодия, декорации, хореография, луки, экзотичная внешность исполнителей. Это все просто очень круто выглядит! Спикеры сформулировали это как «Music for ears and eyes – музыка для ушей и глаз».

Бесценные реакции известных влоггеров на представителей k-pop



Апофеозом вирусного распространения k-pop стал K-con – ежегодная конвенция, которая проходит в разных уголках мира и собирает нереальное количество фанатов. В этом году конвенция проходила в Мехико – представляете толпу мексиканцев, повторяющие тексты песен своих корейских айдолов?

А вот, пожалуйста, oсенью этого года K-con перемещается уже на австралийский континент! А мы все беспокоимся, что наши идеи могут не понять люди из Питера или Екатеринбурга

Кстати поисковый запрос в Гугл приводит и на русский портал, посвященный k-pop.

Для меня популярность корейского фольклора в России оказалась неожиданностью. Любопытно почитать новости из мира k-pop:

«Марк из Got7 выступает против вторжения сасэнов в личную жизнь»

«11 дорам опишут вас, если вы постоянно хотите есть»

«Лучше бромансы между айдолами».

Окей, лично мне снова нужен Гугл.

В фитнес индустрии тоже рулит контент

А я-то думала – приседания и жим лежа.

Оказывается, миллениалам мало пообещать красивую фигуру и сильные ноги – этот мотивчик так себе! Сюрприз: в фитнес индустрии их привлекает, прежде всего, контент! А уже после этапа онлайн вовлечения, пользователи погружаются в прекрасный оффлайн мир приседаний, отжиманий и прочих неистовых бёрпи.

Поэтому можно сказать, что родилось поколение фитнес креаторов – атлетов, которые создают развлекательный фитнес контент. И я вам скажу, качество этого контента поражает. Снова и снова представители некреативных индустрий доказывают, что любое рациональное действие или бизнес можно творчески переосмыслить. Так что лично мы перестаем жаловаться на сложные брифы и вдохновляемся идеями фитнес креаторов.

Мои любимчики - Buff Dudes. Братья Брэндон и Хадсон Уайт быстро набрали популярность в Youtube: каждый ролик с одной стороны посвящен полезной теме в области фитнеса и правильного образа жизни, с другой стороны – смотреть на это без гомерического хохота невозможно. Удивительно профессиональна и актерская игра этих харизматичных качков, и уровень производства каждого видео сюжета.

Видео сюжет Gym wild life принес этим фитнес блогерам более 27 миллионов просмотров. Тут явно есть, чему поучиться.



А мы лишний раз убеждаемся, что аудиторию в сети необходимо развлекать, попутно предлагая вымыть посуду нашим средством.

Смелый контент могут позволить себе сетевики и крупные бренды?

Совсем наоборот. Как раз наличие тысячи и одного босса, хэдофиса и всех остальных принимающих решения товарищей зачастую и убивает классные идеи. И много тем в этом году было посвящено как раз независимости. Нам, как независимому Агентству, это особенно импонирует и задаёт высокую планку, еще бы, такие проекты были достигнуты талантливыми людьми, в которых некоторое время назад никто не верил.

Внимание вопрос: сколько шансов у песни на португальском языке «выстрелить» на американском рынке?

«Ноль, нооооооль» - в один голос твердили американские звукозаписывающие лейблы двум молодым авторам, спикерам нынешнего Фестиваля.

Sofi Tukker –независимый музыкальный коллектив, который не смог договориться с крупными звукозаписывающими компаниями и вынужден был создать свой собственный лейбл. Почему так вышло? Странная музыка, которую сложно причислить к одному из существующих жанров, двое молодых ребят, отказывающихся идти на компромиссы и корректировать свои работы. Песня написана на португальском языке для американского рынка. Все слагаемые эпичного фейла налицо.

Но спустя пару месяцев дебютный трек дуэта Drinkee взорвал Spotify и принес авторам ни много ни мало – номинацию на Грэмми. Отличный пример вирусного контента, получившегося благодаря смелости и безапелляционной веры в свою идею.

Срочно к Гудвину за смелостью! А по пути смотрим клип:



Ты не можешь стать актером, Кейси, ты недостаточно хорош собой!

На Youtube канал Кейси Нейстата (Casey Neistat) я подписалась, еще не успело остыть мое место в аудитории, где он выступал. Вот уж кто умеет ломать стереотипы и превращать навязанные обществом барьеры в собственные драйверы! По его же словам делать это он начал еще со школы, после того, как директор обронил, что в будущем мальчик станет либо рабочим, либо заключенным тюрьмы.

Режиссер, сценарист, актер, основатель социальной сети Beme - сам Кейси скромно называет себя влогером, но… Судите сами: ниже видео, которое он сделал для новой кампании Samsung «Do what you can’t». Оно говорит лучше любых слов.



С уверенностью могу сказать, что это видео стало нашим внутренним манифестом на будущий год – спасибо за бесконечный источник энтузиазма, Кейси!

А зачем вообще эти творческие конвульсии?

Этот закономерный вопрос возник в свете громкого заявления Publicis о бане Фестиваля всей группой компаний. С кем соревноваться в следующем году и, главное, зачем? Может быть, уход с арены одного из крупнейших поставщиков креативных решений как раз и напомнит всем нам, что фестиваль призван оценивать креативные решения, которые в первую очередь помогают рекламодателям растить свой бизнес. Поэтому, есть все шансы, что в 2018-м году демонстрация творческой составляющей будет не самоцелью, а эффективным инструментом роста бизнеса.

Можно долго спорить о назначении фестиваля, его важности для креативщиков и в целом всей рекламной индустрии. Но не хочется. Лично я с этого недельного суаре привезла 16 новых подписок на гениальных контент-мейкеров, иное понимание привычного диджитал инструментария, бесконечное количество материалов для агентства и клиентов, четкие цели на будущий год для своей команды, новый плейлист, пару фильмов и драйв, которого хватит до Каннских Львов 2018, как минимум.

И сыр, разумеется, сыр.