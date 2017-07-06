Рекламная кампания устройства для бритья – в фирменном стиле Энди Уорхола

Агентства Carat и Posterscope запустили для Philips кампанию 360 градусов в поддержку OneBlade-мультифункционального устройства, которое подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины.

Рекламную кампанию дополнило нестандартное OOH-размещение в арт-кластерах Москвы и Санкт Петербурга. Разноцветные бумажные плакаты и граффити с бородачами в духе поп-арта появились на Красном Октябре, Флаконе, Винзаводе, ARTPLAY, Трехгорной Мануфактуре и других городских арт-площадках.

Видео-ролики и баннеры о новинке были запущены в середине июня на ТВ и онлайн. В соцсетях проект можно отследить по хэштэгу #ЭтоНеБритва. Как пояснили Sostav.ru, на каждом этапе кампании будут использованы уникальные изображения для демонстрации возможностей технологии OneBlade.