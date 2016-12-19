Шелк, Шарлиз Терон и абсолютная женственность



Иллюстрация: скриншот ролика

Реклама духов Dior J'Adore – это всегда событие в мире парфюмерной рекламы. Даже люди, которые не представляют, как пахнут духи, запоминают рекламный ролик: красивая обнаженная женщина (Шарлиз Терон) в золотой вуали идет своей знаменитой походкой. Sostav разбирается, как у Dior получилось создать запоминающийся «образ аромата».

Dior J'Adore – это парфюм, который был создан в 1999 году для Dior. Он символизирует «совершенную, утонченную и чарующую женственность». В 2011 году в рекламе впервые приняла участие актриса Шарлиз Терон. В ролике актриса, скидывая с себя одежду, ходит по зеркальным комнатам старинного замка и встречает там Мэрилин Монро, Грейс Келли и Марлен Дитрих. Реклама получилась такой удачной, что с нее началось многолетнее сотрудничество Dior J'Adore и Шарлиз Терон.

В 2013 году вышел ролик «Парфюм» о том, как создается аромат J’adore Dior. Ролик показывает, как собирают цветочные лепестки, которые потом превратятся в духи, и как создается знаменитый флакон, украшенный золотой «кольчугой». Озвучила видео муза Dior Шарлиз Терон.

В сентябре 2014 года появилось видео The Future is Gold. В новой рекламе продолжается история, которая началась в предыдущем ролике: Шарлиз Терон снова оказывается в старинном замке, но на этот раз ее мысли устремлены не в прошлое, к иконам XX века, а в будущее.



«Прошлое может быть прекрасным. Воспоминания, мечты… Но в нем невозможно жить. Пришло время двигаться дальше, и единственный путь – это путь наверх. Это не рай, это новый мир. Золотое будущее, J’Adore Diore».

Видеоролик снят в узнаваемом стиле J’Adore Diore – в нем опять показывают старинный замок, золотые ткани и невероятную походку Шарлиз.

Два месяца назад появился последний ролик серии, который называется «Абсолютная женственность». Шарлиз Терон представила новое масло для тела J'Adore Huile Divine. По сюжету актриса оказывается в пустыне, но тут начинается дождь, и она наслаждается водой. В видео традиционно появляется золотое платье.

Реклама духов – это совершенно особый вид рекламы. Запах трудно описать и показать, поэтому в роликах обычно передают «настроение аромата». Рекламная кампания Dior J'Adore стала абсолютным хитом, потому что бренду удалось создать узнаваемый и очень привлекательный «образ аромата».

Зрителю показывают не сам парфюм, а женщину, которая его символизирует – смелую и прекрасную Шарлиз, которая идет в невесомом золотом платье. Сама Терон говорит о серии роликов: «Dior делает все, чтобы прославить женщину – чувственную, прекрасную, уверенную в себе и, конечно, сексуальную».