Инвестфонд 3G Capital заинтересован в новых приобретениях



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История со слиянием Kraft Heinz и Unilever оказалась недолгой, но вскоре мы можем услышать о новой мегасделке. Фонд прямых инвестиций 3G Capital, принадлежащий бразильскому миллиардеру Хорхе Паулу Леманну, готов выделить на эти цели до 15 млрд долларов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Недавно 3G поднял 10 млрд долларов и может попросить у инвесторов еще 5 млрд. Обычно фонд финансирует крупные сделки, привлекая кредиты, либо объединяя усилия с Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Именно так партнеры поступили в 2013 году, когда решили приобрести компанию Heinz и сократить издержки. За производителя кетчупа инвесторы заплатили 28 млрд долларов, а за Unilever они готовы были выложить рекордные 143 млрд.

Британско-нидерл андская компания отказалась от поглощения и заявила, что ее «принципиально недооценили». В свою очередь, Kraft Heinz признала, что ее намерения стали известны публике слишком рано. Одновременно стало понятно — интерес корпорации не ограничивается производством продуктов, напитков (Anheuser-Busch InBev) и развитием сетей фаст-фуда (Burger King). Неудавшаяся сделка также оживила поутихнувшие слухи о покупке Mondelez International.

Другими возможными целями Kraft Heinz и 3G аналитики называют Kellogg, General Mills, Campbell Soup. Colgate-Palmoliv e, Kimberly-Clark и Clorox. Между тем котировки Kraft Heinz снизились на 2%.