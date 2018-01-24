Косметический бренд выбрал амбассадора для новой кампании «Жить смело»

Сенсационный контракт был подписан с plus-size моделью Эшли Грэм. А Revlon, вероятно, взял пример со многих других брендов, уже поднимающих тему избавления от комплексов и принятия себя.

Грэм стала первой plus-size моделью, которая подписала контракт с Revlon. Вместе с ней в кампании «Жить смело» примут участие Адвоа Абоах, Имаан Хамам и Ракель Циммерманн. Девушки представляют собой все многообразие женской красоты — блондинки и брюнетки, длинноволосые и короткостриженные, светло- и темнокожие, стройные и plus-size.

Кампания «Жить смело» продвигает новую линию косметики от бренда Revlon и призывает женщин не бояться выражать себя, ведь «помада не имеет размера».

Новость о сотрудничестве Revlon и Эшли собрала около сотни тысяч лайков в Instagram модели, а подписчики девушки поспешили поздравить ее с таким знаменательным событием среди моделей plus-size.