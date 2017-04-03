Сделка позволит компании укрепить собственную креативную команду



Кадр из рекламы Shiseido

Японская косметическая компания Shiseido приобрела американское рекламное агентство Jwalk. Оно станет частью подразделения Shiseido Americas Corporation. Фактически Jwalk превратится в инхаус-агентство бренда со 140-летней историей, однако сможет работать и со сторонними клиентами (если те не являются конкурентами Shiseido). Аналогичным образом строятся взаимоотношения между медиахолдингом Hearst и его интегрированным агентством iCrossing, отмечает Adweek.

Сделка стала логичным завершением четырехлетнего сотрудничества, в рамках которого Jwalk создавало кампании для брендов bareMinerals и Buxom, принадлежащих Shiseido. Агентство присутствует на рынке уже семь лет, его основателями являются Даг Джейкоб, Майкл Ластория и Чарли Уолк. Среди клиентов — Kenneth Cole, Lacoste и DeLeón Tequila. Jwalk оказывает полный спектр услуг, начиная с дизайна и заканчивая бренд-стратегией.

В составе Shiseido агентство будет продвигать продукты для ухода за кожей, волосами и косметические средства. Набор обязанностей самый широкий — от стратегии до исполнения, от концепта до поставок. Даг Джейкоб станет креативным директором Shiseido Americas Corporation. По его словам, они не собирались продавать свой проект, но отношения с японским косметическим гигантом оказались не похожи на отношения с другими клиентами.

Последние годы были очень продуктивными для творческой команды бренда. Очень успешной оказалась провокационная кампания «Красивым может стать любой», быстро получившая вирусное распространение в интернете. Ее обсуждали и награждали на крупнейших рекламных фестивалях.

Shiseido основана в 1872 году фармацевтом Императорского Военно-морского флота Аринобу Фукухара как сеть небольших аптек. Основное направление работы компании - косметическая продукция высочайшего класса De Luxe - было запущено в 1932 году.