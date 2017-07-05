Стоимость контрольного пакета «РусБИТех» может обойтись госкорпорации в 500 млн рублей



Соцсети

51% компании «РусБИТех», разработавшей операционную систему Astra Linux для Минобороны и других российских силовых структур, перейдет под контроль «Росатома», сообщает РБК.

Сделку в интересах госкорпорации планирует совершить совладелец производителя светодиодной техники «Вартон», бывший директор по развитию«Вимм-Билль-Данна», Денис Фролов.

По оценке гендиректора компании «Новые облачные технологии» Дмитрия Комиссарова, стоимость контрольного пакета «РусБИТеха» может составить до 500 млн рублей. «Объем продаж российских операционных систем в госсектор и силовым структурам в сумме составит 1 млрд руб. В 2017 году, однако рынок развивается, и, учитывая ситуацию с хакерскими атаками на Windows, от которых, например, пострадало МВД, в следующем году он может вырасти в два-три раза», — добавил Комиссаров.

«РусБИТех» с 2010 года разрабатывает линейку различных версий ОС Astra Linux, построенную на базе программного обеспечения с открытым кодом Linux. Эта ОС включена в реестр отечественного программного обеспечения, которое в приоритетном порядке должны закупать госорганы.

По данным СПАРК, по 25,5% «РусБИТеха» принадлежат ООО «Интеграл-РБТ» и ООО «Арсенал-РБТ», владельцами которых являются частные лица и топ-менеджеры компании, 24% — президенту «РусБИТеха» Владиславу Ляпину. Владелец оставшихся 25% не указан.



