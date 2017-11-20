В правительстве предложили автоматизировать исполнение законов с помощью смарт-контрактов в рамках программы «Цифровая экономика»



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Российское законодательство в ближайшее время может перейти на блокчейн. Правительство уже утвердило программу «Цифровая экономика», цель которой повысить эффективность всех отраслей экономики за счет использования IT, сообщают «Ведомости» со ссылкой на план мероприятий по нормативному регулированию программы.

Программа предполагает, что электронный алгоритм на основе блокчейн проанализирует все российские законы и выявит, где нормы дублируются или противоречат друг другу. Таким образом, законы станут понятнее, а их исполнение будет контролироваться автоматически. Смарт-контракты смогут фиксировать все договоренности сторон и не позволят вносить в них правки задним числом.

Эксперт, опрошенный изданием, поясняет, что законодательство объемно, зачастую найти нужный документ нелегко и перевод этой информации в алгоритмы облегчит работу с законами. Инструменты для этого уже есть, но их доработка под нужды плана потребует времени и денег, предупреждает он.

Кроме того, придётся столкнуться с рядом проблем. Например, для заключения смарт-контракта все стороны должны подписать его с помощью блокчейна, однако система не предусматривает идентификацию граждан. Кроме того, если контракт подписан неправильно, оспорить его в суде достаточно сложно.

Первое применение блокчейну в правительстве уже нашли: система проверит достоверность сведений из Единого госреестра недвижимости. Эксперимент будет длиться полгода, его результаты Росреестр, ФНС и правительство Москвы оценят до 1 августа, а еще через месяц Минэкономразвития собирается направить доклад в правительство. Оно рассчитывает повысить доступность сведений реестра недвижимости, гарантии защиты прав собственности и доверие к обороту недвижимости.

Напомним, в конце июля правительство утвердило программу «Цифровая экономика», она состоит из пяти направлений. Одно из них посвящено изменениям в законодательстве. Блоком руководит фонд «Сколково» и МТС, а за внедрение автоматической системы исполнения законодательства отвечает Минэкономразвития. Ведомство должно определиться, в каких именно сферах будут применяться смарт-контракты.