Конкурс социальной рекламы среди госорганов «Импульс» наградил победителей

МИА «Россия сегодня» проводит его четвертый год подряд

Конкурс государственной социальной рекламы «Импульс», организатором которого выступает МИА «Россия сегодня», объявил и наградил победителей и призеров года. Обладателем Гран-при, а также первого места в номинации «Лучшая видеореклама» стало Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу «Вспомни о своем ребенке – заплати алименты».

В оргкомитет конкурса в 2017 году поступило более полутысячи заявок от представителей органов государственной власти всех федеральных округов РФ, а также стран СНГ. Участие в конкурсе принимала социальная реклама и рекламные кампании, опубликованные и реализованные в период с 1 октября 2016 года по 18 сентября 2017 года. Торжественная церемония награждения прошла в международном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Импульс» – конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» выступает международная медиагруппа «Россия сегодня». Председателем жюри является генеральный директор «МИА Россия» сегодня Дмитрий Киселев.

Партнерами конкурса выступают «Россия 24», Вести.Ru, Sostav.ru, OOH Mag, ассоциации АКАР, IAB Russia, РАМУ, IN+OUT, РАСО, АКОС, АКМР, а также Координационный совет по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике и Официальное Представительство МФК «Каннские Львы», РИА «ФедералПресс» и Ассоциация менеджеров.

«Для меня «Импульс» - такая лакмусовая бумажка, тестер на политическую лояльность ради хорошего дела, - считает Алексей Андреев. - Судите сами: организатор - медиагруппа «Россия сегодня», участвуют только госструктуры, председатель жюри - Дмитрий Киселев. Всего этого достаточно для того, чтобы некоторые граждане повели плечами и отвернулись. И зря. Социальная реклама (хотя само слово «реклама» тут - лишь фигура речи) приносит очень много пользы. Для людей. И нам стоило бы разделять свои политические пристрастия и социальную ответственность. Оценивать социальную рекламу очень непросто. Почти каждый ролик или плакат комплексы острую боль. Невозможно отмахнуться, сразу комок в горле. Но мы награждаем не за трогательный контент, а за идею и за то, как это реально меняет мир к лучшему. Бывалые члены всевозможных рекламных жюри согласятся со мной. А вот уровень заявок составляет вырос за последние три года. И технически и креативно. И это очень хороший знак. Нельзя делать социальную рекламу формально, без души - это прямо грех. В этом году «души» у пожарников, врачей, спасателей, приставов и учителей обнаружилось область больше».

Победители и призеры 2017

«Гран-при» получило Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу «Вспомни о своем ребенке – заплати алименты».

Победители и призеры основных номинаций

Лучшая видеореклама

I место и звание победителя получило Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу «Вспомни о своем ребенке – заплати алименты».

II место – Пенсионный фонд Российской Федерации за ролик «Пенсионный фонд из дома!».

Лучшая аудиореклама

I место – Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области за работу «Выбирайте честную конкуренцию!».

Лучшая наружная реклама

I место – МЧС Республики Беларусь за работу «МЧС благодарит заботливых родителей».

Лучшая интернет-реклама

II место – Управление Алтайского края по печати и информации за работу «Госуслуги для всей семьи».

Лучший буклет

I место – МЧС Республики Беларусь за работу «Правила безопасного поведения в различных ЧС».

Лучший плакат

I место – Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области за работу «Рабочие профессии».

Лучшая рекламная кампания

I место – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за работу «Детский телефон доверия».

Лучшая рекламная активация

I место – Академия гражданской защиты МЧС России за работу «Услышать, чтобы узнать!».

Победители специальных номинаций

«Трендсеттер года»: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за работу «Детский телефон доверия».

«Наш характер»: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы за работу «#быть_человеком».

«Признание интернета»: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за работу «Потребитель имеет право».

«Будь здоров!»: Бурятская республиканская станция переливания крови за работу «Сдай кровь – спаси жизнь!».

«Дети – наше все»: Администрация города Гомель за работу «Все учителя – разные».

«Безопасная езда»: Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа за работу «Каждая жизнь – дорога».