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ИД «Коммерсантъ» и Роспатент вместе с коллегией адвокатов «Тарло и партнёры» приглашают принять участие в конференции «Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как объекты интеллектуальной собственности», которая состоится 6 декабря в Москве по адресу: 2й Донской проезд, 9/3, «Блокчейн Коммуна».

Среди тем для обсуждения:

  • Опыт зарубежных стран и первые шаги по регулированию блокчейна и ICO
  • Защищаем алгоритмы продуктов интеллектуальной деятельности
  • Является ли криптовалюта объектом интеллектуальной собственности – за и против
  • Блокчейн и организации по защите прав интеллектуальной собственности – пути модернизации, сокращения расходов и ускорения регистрации прав на объекты ИС
  • Классические объекты интеллектуальной собственности и блокчейн: пути упрощения. Смарт-контракты в лицензионных соглашениях
  • Управление правами в цифровую эпоху, вызовы, связанные с виртуализацией прав (дополненная реальность и виртуальная реальность)
  • Перспективы использования блокчейн на финансовых рынках. Текущие практики и возможности для применения расчетов с использованием криптовалют, операциями с ценными бумагами
  • Ведение реестров учета прав на специфические категории ценных бумаг при помощи распределенных технологий
  • Криптовалюты и краудфаундинг: оптимальное сочетание или сужение возможностей?
  • Национальная платежная система и блокчейн: мифы и реальность
  • Удостоверение прав, моментальные сделки, смарт-контракты: путь в автоматизацию и упрощение документооборота или только мода?
  • Каковы основные риски по защите распределенных данных?
  • Где пролегает граница между автоматизацией и соблюдением интересов клиента?
  • Риски и последствия банкротства инвестора в криптовалюту
  • Стратегии правовой охраны решений в области технологии распределенных реестров.
  • Мировой опыт и статистика по патентованию технологии блокчейн
  • Авторское право в цифровую эпоху. Проблемы виртуального авторского права
  • Цифровые платформы и регистрация прав на результаты интеллектуальной деятельности с использование смарт контрактов
  • Проблемы и перспективы применимости технологии блокчейн в сфере интеллектуальной собственности.

Предложения конференции с перечнем первоочередных мер профессионального сообщества и Роспатента по правовым механизмам технологии блокчейн и регулированию связанных с ней вопросов интеллектуальной собственности в России будут направлены в Администрацию Президента, аппарат Правительства РФ, профильные комитеты и аппараты Совета Федерации и Государственной Думы РФ.

Спикеры:

  • Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель Председателя Правительства РФ
  • Анатолий АКСАКОВ, председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ
  • Алексей СОКОЛОВ, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ 
  • Александр ТОРШИН, статс-секретарь - заместитель председателя Банка России
  • Григорий ИВЛИЕВ, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
  • Сергей ГОРЬКОВ, председатель Внешэкономбанка
  • Борис ТИТОВ, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
  • Евгений ТАРЛО, президент Столыпинского клуба, д.ю.н. проф., президент фонда «Правовое государство»
  • Игорь ДРОЗДОВ, председатель правления Фонда «Сколково»
  • Элина СИДОРЕНКО, руководитель межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты ГД РФ
  • Владислав МАРТЫНОВ, член наблюдательного совета фонда «Ethereum»
  • Дмитрий МАРИНИЧЕВ, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России», глава компании Radius Group, интернет-омбудсмен
  • Юрий ПРИПАЧКИН, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ)
  • Юлианна ВЕРТИНСКАЯ, директор юридического департамента, сектор «Возобновляемые Источники Энергии», Россия и СНГ, Европа, General Electric
  • Сергей БЕЗДЕЛОВ, председатель Совета Рейтингового агентства оценки проектов цифровой экономики
  • Дмитрий ТИМОФЕЕВ, директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Росводоканал», член правления
  • Александр СМИРНОВ, директор юридического департамента Московской биржи
  • Андрей ЛИСИЦЫН, советник Председателя Правления Ассоциации участников рынков платежных услуг НП «Национальный платежный совет»
  • Максим ЗАЛАЗАЕВ, руководитель юридической службы Inventive Retail Group
  • и другие.

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