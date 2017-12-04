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ИД «Коммерсантъ» и Роспатент вместе с коллегией адвокатов «Тарло и партнёры» приглашают принять участие в конференции «Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как объекты интеллектуальной собственности», которая состоится 6 декабря в Москве по адресу: 2й Донской проезд, 9/3, «Блокчейн Коммуна».
Среди тем для обсуждения:
- Опыт зарубежных стран и первые шаги по регулированию блокчейна и ICO
- Защищаем алгоритмы продуктов интеллектуальной деятельности
- Является ли криптовалюта объектом интеллектуальной собственности – за и против
- Блокчейн и организации по защите прав интеллектуальной собственности – пути модернизации, сокращения расходов и ускорения регистрации прав на объекты ИС
- Классические объекты интеллектуальной собственности и блокчейн: пути упрощения. Смарт-контракты в лицензионных соглашениях
- Управление правами в цифровую эпоху, вызовы, связанные с виртуализацией прав (дополненная реальность и виртуальная реальность)
- Перспективы использования блокчейн на финансовых рынках. Текущие практики и возможности для применения расчетов с использованием криптовалют, операциями с ценными бумагами
- Ведение реестров учета прав на специфические категории ценных бумаг при помощи распределенных технологий
- Криптовалюты и краудфаундинг: оптимальное сочетание или сужение возможностей?
- Национальная платежная система и блокчейн: мифы и реальность
- Удостоверение прав, моментальные сделки, смарт-контракты: путь в автоматизацию и упрощение документооборота или только мода?
- Каковы основные риски по защите распределенных данных?
- Где пролегает граница между автоматизацией и соблюдением интересов клиента?
- Риски и последствия банкротства инвестора в криптовалюту
- Стратегии правовой охраны решений в области технологии распределенных реестров.
- Мировой опыт и статистика по патентованию технологии блокчейн
- Авторское право в цифровую эпоху. Проблемы виртуального авторского права
- Цифровые платформы и регистрация прав на результаты интеллектуальной деятельности с использование смарт контрактов
- Проблемы и перспективы применимости технологии блокчейн в сфере интеллектуальной собственности.
Предложения конференции с перечнем первоочередных мер профессионального сообщества и Роспатента по правовым механизмам технологии блокчейн и регулированию связанных с ней вопросов интеллектуальной собственности в России будут направлены в Администрацию Президента, аппарат Правительства РФ, профильные комитеты и аппараты Совета Федерации и Государственной Думы РФ.
Спикеры:
- Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель Председателя Правительства РФ
- Анатолий АКСАКОВ, председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ
- Алексей СОКОЛОВ, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ
- Александр ТОРШИН, статс-секретарь - заместитель председателя Банка России
- Григорий ИВЛИЕВ, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
- Сергей ГОРЬКОВ, председатель Внешэкономбанка
- Борис ТИТОВ, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей
- Евгений ТАРЛО, президент Столыпинского клуба, д.ю.н. проф., президент фонда «Правовое государство»
- Игорь ДРОЗДОВ, председатель правления Фонда «Сколково»
- Элина СИДОРЕНКО, руководитель межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты ГД РФ
- Владислав МАРТЫНОВ, член наблюдательного совета фонда «Ethereum»
- Дмитрий МАРИНИЧЕВ, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России», глава компании Radius Group, интернет-омбудсмен
- Юрий ПРИПАЧКИН, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ)
- Юлианна ВЕРТИНСКАЯ, директор юридического департамента, сектор «Возобновляемые Источники Энергии», Россия и СНГ, Европа, General Electric
- Сергей БЕЗДЕЛОВ, председатель Совета Рейтингового агентства оценки проектов цифровой экономики
- Дмитрий ТИМОФЕЕВ, директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Росводоканал», член правления
- Александр СМИРНОВ, директор юридического департамента Московской биржи
- Андрей ЛИСИЦЫН, советник Председателя Правления Ассоциации участников рынков платежных услуг НП «Национальный платежный совет»
- Максим ЗАЛАЗАЕВ, руководитель юридической службы Inventive Retail Group
- и другие.
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