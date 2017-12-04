На мероприятие приглашают ИД «Коммерсантъ», Роспатент и коллегия адвокатов «Тарло и партнёры»



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ИД «Коммерсантъ» и Роспатент вместе с коллегией адвокатов «Тарло и партнёры» приглашают принять участие в конференции «Криптовалюта и другие продукты технологии блокчейн как объекты интеллектуальной собственности», которая состоится 6 декабря в Москве по адресу: 2й Донской проезд, 9/3, «Блокчейн Коммуна».

Среди тем для обсуждения:

Опыт зарубежных стран и первые шаги по регулированию блокчейна и ICO

Защищаем алгоритмы продуктов интеллектуальной деятельности

Является ли криптовалюта объектом интеллектуальной собственности – за и против

Блокчейн и организации по защите прав интеллектуальной собственности – пути модернизации, сокращения расходов и ускорения регистрации прав на объекты ИС

Классические объекты интеллектуальной собственности и блокчейн: пути упрощения. Смарт-контракты в лицензионных соглашениях

Управление правами в цифровую эпоху, вызовы, связанные с виртуализацией прав (дополненная реальность и виртуальная реальность)

Перспективы использования блокчейн на финансовых рынках. Текущие практики и возможности для применения расчетов с использованием криптовалют, операциями с ценными бумагами

Ведение реестров учета прав на специфические категории ценных бумаг при помощи распределенных технологий

Криптовалюты и краудфаундинг: оптимальное сочетание или сужение возможностей?

Национальная платежная система и блокчейн: мифы и реальность

Удостоверение прав, моментальные сделки, смарт-контракты: путь в автоматизацию и упрощение документооборота или только мода?

Каковы основные риски по защите распределенных данных?

Где пролегает граница между автоматизацией и соблюдением интересов клиента?

Риски и последствия банкротства инвестора в криптовалюту

Стратегии правовой охраны решений в области технологии распределенных реестров.

Мировой опыт и статистика по патентованию технологии блокчейн

Авторское право в цифровую эпоху. Проблемы виртуального авторского права

Цифровые платформы и регистрация прав на результаты интеллектуальной деятельности с использование смарт контрактов

Проблемы и перспективы применимости технологии блокчейн в сфере интеллектуальной собственности.

Предложения конференции с перечнем первоочередных мер профессионального сообщества и Роспатента по правовым механизмам технологии блокчейн и регулированию связанных с ней вопросов интеллектуальной собственности в России будут направлены в Администрацию Президента, аппарат Правительства РФ, профильные комитеты и аппараты Совета Федерации и Государственной Думы РФ.

Спикеры:

Игорь ШУВАЛОВ, первый заместитель Председателя Правительства РФ

Анатолий АКСАКОВ, председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ

Алексей СОКОЛОВ, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ

Александр ТОРШИН, статс-секретарь - заместитель председателя Банка России

Григорий ИВЛИЕВ, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Сергей ГОРЬКОВ, председатель Внешэкономбанка

Борис ТИТОВ, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей

Евгений ТАРЛО, президент Столыпинского клуба, д.ю.н. проф., президент фонда «Правовое государство»

Игорь ДРОЗДОВ, председатель правления Фонда «Сколково»

Элина СИДОРЕНКО, руководитель межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты ГД РФ

Владислав МАРТЫНОВ, член наблюдательного совета фонда «Ethereum»

Дмитрий МАРИНИЧЕВ, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России», глава компании Radius Group, интернет-омбудсмен

Юрий ПРИПАЧКИН, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ)

Юлианна ВЕРТИНСКАЯ, директор юридического департамента, сектор «Возобновляемые Источники Энергии», Россия и СНГ, Европа, General Electric

Сергей БЕЗДЕЛОВ, председатель Совета Рейтингового агентства оценки проектов цифровой экономики

Дмитрий ТИМОФЕЕВ, директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «Росводоканал», член правления

Александр СМИРНОВ, директор юридического департамента Московской биржи

Андрей ЛИСИЦЫН, советник Председателя Правления Ассоциации участников рынков платежных услуг НП «Национальный платежный совет»

Максим ЗАЛАЗАЕВ, руководитель юридической службы Inventive Retail Group

и другие.

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